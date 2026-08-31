Por: Portal Bogotá

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La gestión tributaria en Bogotá, liderada por la Secretaría Distrital de Hacienda, ha presentado avances significativos orientados a mejorar el recaudo y proteger las finanzas del Distrito. Durante un proceso de auditoría, la Secretaría colaboró estrechamente con la Contraloría de Bogotá, proporcionando todos los soportes relacionados con las acciones de cobro y los criterios legales correspondientes. De acuerdo con la información oficial, esta colaboración evidencia el compromiso institucional con la transparencia y la constante cooperación con los entes de control, entregando información detallada requerida en cada proceso de vigilancia, según lo destacó la propia Secretaría Distrital de Hacienda.

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En detalle, la Contraloría de Bogotá reportó un hallazgo fiscal por 7.906 millones de pesos, suma correspondiente a 2.100 obligaciones tributarias derivadas de los impuestos predial, vehículos automotores e impuesto de industria y comercio (ICA) de los años 2017, 2018 y 2019. La Secretaría aplicó sobre estas obligaciones diferentes gestiones de cobro: se realizaron 25.755 actividades de tipo persuasivo y 2.210 de carácter coactivo, antes de proceder con la depuración contable. Es importante resaltar que estas deudas fueron retiradas de los registros contables del Distrito entre 2023 y 2025, tras cumplirse el plazo legal para exigir su pago, en un procedimiento que, de acuerdo con las autoridades, es habitual en entidades públicas. Este proceso, recalca la Secretaría en su comunicación, no compromete la gestión actual sobre el universo total de la cartera.

El monto en cuestión representa solo el 0,06 % del saldo total de la cartera del Distrito proyectado a diciembre de 2025, cifra que asciende a 12,5 billones de pesos. Esta proporción, según la Secretaría de Hacienda de Bogotá, indica que se trata de un caso puntual y no de una debilidad estructural en la gestión de cobro de impuestos distritales, como se expuso también mediante publicaciones en la red social X. La entidad reafirma su compromiso con la eficiencia, la transparencia y con la mejora continua de los procesos de cobro, elementos considerados vitales para el bienestar financiero del Distrito y sus habitantes.

La administración distrital destaca además que entre 2024 y julio de 2026 se han gestionado 2.408.963 pagos de cartera, superando los 2.292.924 registrados en los cuatro años anteriores, mientras que el recaudo alcanzó los 3,8 billones de pesos en ese periodo, casi igualando el registrado entre 2020 y 2023 (3,9 billones), lo que evidencia un fortalecimiento en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Secretaría de Hacienda de Bogotá retiró deudas del registro contable?

La Secretaría de Hacienda de Bogotá retiró 2.100 obligaciones de los registros contables porque se venció el término legal para exigir su pago, conforme a la normatividad vigente para entidades públicas. Esta depuración contable es una práctica habitual y fue precedida por gestiones persuasivas y coactivas para recaudar esas deudas.

¿Cuánto representa el hallazgo fiscal de 7.906 millones respecto al total de la cartera del Distrito?

El hallazgo fiscal de 7.906 millones de pesos equivale aproximadamente al 0,06 % del saldo total de la cartera proyectada a diciembre de 2025, que asciende a 12,5 billones de pesos. Por ello, la Secretaría de Hacienda señala que se trata de un hecho puntual sin incidencia estructural en la gestión de cobro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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