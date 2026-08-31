Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En el sur de Bogotá, una mujer perdió la vida en su residencia después de someterse a una bichectomía —procedimiento quirúrgico para retirar las bolsas de grasa de las mejillas— que, según verificaciones iniciales de la Secretaría Distrital de Salud, se practicó en una clínica estética que carecía de autorización para realizar intervenciones quirúrgicas. El deceso fue reportado en la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) recibió una llamada de auxilio ante la situación médica urgente que la paciente presentaba en la localidad de Antonio Nariño.

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Ante la emergencia, el CRUE inició maniobras de reanimación a distancia mediante videollamada, mientras un equipo de salud se desplazaba hacia la vivienda. A pesar de estos esfuerzos, los profesionales que arribaron al sitio cerca de las 5:48 de la mañana confirmaron que la mujer ya había fallecido.

La investigación de las autoridades se centra en el lugar donde se llevó a cabo la bichectomía. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Salud, la clínica estética donde se realizó el procedimiento únicamente estaba habilitada para brindar servicios de consulta externa en medicina general, dermatología y psicología, según figura en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) desde marzo de 2024. No contaba con permisos para procedimientos quirúrgicos, lo cual abre dudas sobre las condiciones bajo las que se efectuó esta intervención.

Aunque en una inspección realizada en junio de 2026 el establecimiento recibió un concepto favorable, la habilitación vigente era exclusiva para servicios que no incluyen cirugías. Ante los hechos, las autoridades han intensificado el control sobre empresas de este tipo en la ciudad, revisando también la información suministrada durante visitas previas al centro de salud.

Luego del fallecimiento, funcionarios de salud acudieron a tres sedes relacionadas con la clínica, pero todas se encontraban cerradas. Actualmente, la investigación se concentra en verificar las credenciales del personal médico vinculado al establecimiento, además de recolectar información que permita esclarecer la posible comisión de irregularidades y definir las circunstancias precisas en torno a la muerte de la paciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante que una clínica tenga autorización para realizar procedimientos quirúrgicos?

Las clínicas que buscan llevar a cabo procedimientos quirúrgicos deben contar con autorización específica, pues esto garantiza que cumplen requisitos de infraestructura, protocolos y personal capacitado para atender emergencia y complicaciones propias de intervenciones invasivas. En este caso, según la Secretaría Distrital de Salud, el centro de estética solo tenía permiso para consultas externas, lo que cuestiona la seguridad del procedimiento realizado.

¿Qué significa el término bichectomía y qué riesgos tiene este procedimiento?

Bichectomía es la extracción de las bolsas de Bichat, que se encuentran en las mejillas, con fines estéticos. Los riesgos incluyen hemorragias, infecciones y complicaciones que pueden ser letales si no se cuenta con condiciones de seguridad adecuadas ni profesionales calificados, como lo evidenció el caso reportado en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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