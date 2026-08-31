Por: Portal Bogotá

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Durante la tarde del lunes 31 de agosto de 2026, la movilidad en Bogotá experimentó fuertes afectaciones debido a varias manifestaciones que se presentaron principalmente en inmediaciones de la troncal Américas, en la zona de la Universidad Distrital sede PAIBA, y en la Universidad Distrital sede Macarena, ubicada en la carrera tercera con calle 26A. De acuerdo con reportes oficiales reseñados por la Alcaldía de Bogotá, a lo largo de la jornada se llevaron a cabo distintos cortes informativos sobre el impacto de estas protestas en el sistema de transporte público y en la circulación vial de la ciudad.

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En el corte de las 3:22 p. m., se reportaron al menos 12.048 usuarios afectados, los cuales vieron impactados principalmente los servicios de TransMiZonal, una línea de transporte zonal integrada en el sistema TransMilenio, que debió cancelar desvíos en el sector de la sede Macarena, permitiendo el restablecimiento parcial del servicio tras el retiro de los manifestantes. Más temprano, en el informe de la 1:52 p. m., 8.062 usuarios resultaron afectados mientras los buses de TransMiZonal mantenían los desvíos ante la permanencia de la protesta en esa misma zona. El seguimiento de los hechos indica que la operación de los servicios de transporte estaba sujeta al desarrollo de las manifestaciones, hecho que provocó cancelaciones temporales, redireccionamiento de rutas y cierres puntuales, como el de la estación Ricaurte sobre la calle 13, tras proceder un contraflujo entre la calle 13 con carrera 32 y la carrera 27, según la información de la Alcaldía de Bogotá.

En simultáneo, se registraron problemas de movilidad en otros puntos críticos de la ciudad. Desde primeras horas del día, la autopista Sur con carrera 68, especialmente en la zona de los nuevos puentes de Venecia, presentó elevados niveles de congestión. Según los reportes, personal de TransMilenio y gestores de tráfico permanecieron en el lugar durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, coordinando maniobras para agilizar el tráfico y minimizar los retrasos frente al volumen de vehículos y la afectación de rutas que conectan con el Portal Sur y Soacha.

Las condiciones comenzaron a mejorar alrededor de las 8:19 a. m., cuando se reportó mayor fluidez en la autopista Sur tras las gestiones de las autoridades. No obstante, los retrasos en la operación de rutas troncales y zonales afectaron a miles de usuarios a lo largo del lunes. Los informes dan cuenta de la importancia del monitoreo constante y del trabajo conjunto entre gestionadores de movilidad y personal del sistema TransMilenio para enfrentar el impacto de las protestas y la congestión vial en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectan las manifestaciones en Bogotá a la operación de TransMilenio y TransMiZonal?

Las protestas que ocurren en sectores clave de la ciudad generan ajustes inmediatos en la operación de TransMilenio y TransMiZonal, como desvíos, cancelación de servicios o cierre temporal de estaciones. Esto, de acuerdo con los reportes de la Alcaldía de Bogotá, puede resultar en retrasos y afectación de miles de usuarios en tiempo real.

¿Por qué hubo altos niveles de congestión en la autopista Sur con carrera 68?

Durante la jornada del lunes, la autopista Sur experimentó una notable congestión debido al flujo vehicular en la zona de los nuevos puentes de Venecia, según los reportes oficiales. Personal del sistema TransMilenio y gestores de tráfico debieron intervenir durante varias horas para agilizar el paso y disminuir los retrasos causados por la alta demanda y la afectación de rutas provenientes del Portal Sur y Soacha.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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