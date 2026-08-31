Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El pronóstico del clima para Bogotá entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este martes 1 de septiembre de 2026 es esencial para quienes desean planear sus actividades en la ciudad y evitar contratiempos relacionados con las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el reporte oficial divulgado por el IDIGER, se prevé que en la madrugada el cielo se presente mayormente cubierto y predomine el tiempo seco en la mayoría de las localidades, situación que favorece la movilidad durante la primera parte del día. Para este periodo, la temperatura mínima estimada es de 11 grados Celsius, lo que indica una mañana fresca, propia de la altitud de la capital.

Sigue a PULZO en Discover

Durante las horas de la mañana, el informe establece que el cielo se mantendrá entre mayormente a parcialmente cubierto, con probabilidad de lluvias ligeras focalizadas especialmente en sectores como Usme y Sumapaz, al sur de la ciudad. Esta predicción sugiere que los habitantes y visitantes de esas localidades deben tomar precauciones al momento de programar sus recorridos o actividades matutinas, pues la posibilidad de precipitaciones, aunque leves, podría afectar desplazamientos, especialmente en áreas con flujo vehicular denso.

Para consultar el estado del clima de manera más detallada y visual, el ciudadano puede acudir al Sistema Alerta Bogotá (SAB), herramienta oficial que brinda reportes del clima en tiempo real, incluyendo la presencia de lluvias en toda la ciudad. Además, el portal Mapas Bogotá ofrece una funcionalidad específica para revisar el mapa de lluvias: tras ingresar al sitio digital mapas.bogota.gov.co, se debe seleccionar el ícono de mapa, buscar la opción “Tipos de mapa” y, dentro de “Otros mapas”, elegir “Lluvias”. Allí es posible digitar la dirección de interés y verificar de inmediato la información climática precisa para esa ubicación.

De esta manera, tanto el IDIGER como el SAB y Mapas Bogotá constituyen fuentes oficiales y confiables para anticipar cualquier condición meteorológica adversa durante el día, permitiendo una mejor toma de decisiones para la vida cotidiana en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Bogotá hoy según el IDIGER?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó que para este 1 de septiembre de 2026 se esperan cielos mayormente cubiertos y tiempo seco en la madrugada, con una temperatura mínima de 11°C, mientras que en la mañana habrá posibilidad de lluvias ligeras en sectores al sur como Usme y Sumapaz.

¿Cómo funciona el Sistema Alerta Bogotá (SAB) para consultar el clima?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) es una plataforma oficial que ofrece información actualizada sobre el clima en la ciudad. Permite a los usuarios consultar en tiempo real la presencia de lluvias y otros aspectos meteorológicos específicos por localidad o dirección, facilitando así la planeación diaria en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z