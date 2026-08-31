Hubo una delicada situación de orden público en Bogotá durante la tarde de este lunes 31 de agosto por cuenta de unos fuertes disturbios en inmediaciones de la Universidad Distrital-sede La Macarena.

Sigue a PULZO en Discover

Los desmanes ocurrieron entre las calles 26 y 31 de la avenida Circunvalar, la cual presentó graves problemas de movilidad producto de cierres viales provocados por lo ocurrido en la institución universitaria. Varios buses zonales del transporte público tuvieron que desviar sus recorridos habituales, lo que afectó a 10.418 usuarios.

Ante esa situación, la UNDMO (antiguo Esmad) hizo presencia en el lugar y usó la fuerza para disuadir la protesta que se tornó violenta. El escuadrón de antidisturbios usó granadas de estruendo y tanquetas para hacer que los encapuchados retrocedieran.

Los manifestantes encapuchados respondieron arrojando objetos contundentes a la fuerza pública, la cual respondió con chorros de agua desde sus vehículos.

Después de casi dos horas, el desmán fue dispersado y las autoridades lograron retomar la normalidad de la movilidad sobre la Circunvalar; los buses también operan con tranquilidad.

* Pulzo.com se escribe con Z