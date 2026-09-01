Por: El Espectador

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La reciente polémica en torno a la neutralidad religiosa durante la posesión presidencial el pasado 7 de agosto ha puesto en el centro del debate la relación entre el Estado y las distintas expresiones de fe en Colombia. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, decidió impugnar la decisión emitida por el juez quinto laboral del circuito de Bogotá, fallo que ordenaba tanto a él como al presidente Abelardo de la Espriella pedir disculpas públicas por la presunta vulneración al principio de neutralidad religiosa en ese acto oficial. Según declaró Henríquez, las decisiones tomadas en este contexto contaron con el respaldo colectivo del Congreso, lo que, en su opinión, impide que se atribuyan responsabilidades a título individual por hechos que fueron deliberados y aprobados por la mayoría, como lo señala el comunicado divulgado por El Espectador.

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Henríquez sustentó su postura en conceptos como la inviolabilidad parlamentaria y la autonomía del Congreso, destacando, además, que en la ceremonia se reflejó la diversidad de credos existente en el país. Su argumento enfatizó que en este acto participaron cuatro líderes religiosos —entre ellos un rabino, un pastor y representantes de la Iglesia católica— como un gesto de reconocimiento a la pluralidad religiosa presente en la sociedad colombiana. Esto, de acuerdo con la versión oficial, demuestra que no se favoreció a ningún credo específico, en consonancia con los principios de laicidad e imparcialidad que debería regir al Estado, y desmiente la existencia de una supuesta irregularidad, como sostiene la misiva citada por El Espectador. En sus palabras, el presidente del Congreso “dirige la sesión y ejecuta los reglamentos, pero no es el responsable de la voluntad del Congreso”.

Por su parte, Abelardo de la Espriella, presidente de la República, se pronunció durante una alocución pública el 30 de agosto. Allí ofreció disculpas condicionadas por cualquier incomodidad que su testimonio religioso hubiera podido causar e insistió en el derecho a expresar su fe católica, afirmando la disposición a respetar la separación entre Iglesia y Estado y a garantizar las libertades fundamentales, incluida la libertad religiosa. La inclusión de la 'invocación' en la ceremonia, de acuerdo con De la Espriella, fue una decisión de las mesas directivas del Congreso y corresponde al orden establecido para el acto de transmisión de mando. El presidente reiteró su compromiso de proteger tanto a creyentes como a quienes no profesan ninguna religión, subrayando que la Constitución reconoce y protege esos derechos para todos los ciudadanos.

¿Por qué el presidente del Senado impugnó el fallo sobre la neutralidad religiosa?

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, impugnó el fallo porque consideró que la decisión y organización del acto de posesión presidencial fue producto de un consenso mayoritario del Congreso y no una disposición individual. Según El Espectador, argumentó que la orden judicial pretendía responsabilizar de manera personal hechos respaldados y deliberados por la plenaria, lo que vulnera la autonomía y la inviolabilidad parlamentaria.

¿Qué significa el principio de laicidad y cómo se aplicó en la posesión presidencial?

El principio de laicidad implica que el Estado debe ser imparcial frente a todas las religiones, sin favorecer ni discriminar a ninguna. En la posesión presidencial, según lo comunicado por Henríquez y De la Espriella citado por El Espectador, participaron varios representantes religiosos de distintas confesiones, como muestra de pluralismo e inclusión, buscando no infringir dicho principio y respetando también a quienes no profesan ninguna fe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.