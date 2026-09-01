Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La investigación sobre el asesinato de Diana Maritza y Esteban Gaitán Hernández mantiene en alerta a Purificación, Tolima. Este violento suceso, ocurrido en la vereda Peñones Altos, ha llevado a que las autoridades intensifiquen su presencia en el sector. De acuerdo con declaraciones del alcalde Juan Carlos Bessolo Montaña, actualmente hay tres personas capturadas por su presunto vínculo con el caso: dos hombres y una mujer. Sin embargo, la investigación está lejos de concluir, pues existen indicios de que otras personas podrían haber participado en el crimen.

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La noche del domingo 30 de agosto se tornó trágica para la familia Gaitán Hernández. Diana Maritza celebraba su cumpleaños y, al regresar a su casa junto a Diego Quiñones en una motocicleta Yamaha XTZ 125 blanca y azul, fueron interceptados cerca de las 9:00 p. m. según la hipótesis principal, tres hombres en otra moto intentaron robar el vehículo. La situación se salió de control cuando las víctimas, aparentemente, se resistieron al hurto y los asaltantes abrieron fuego, hiriendo de gravedad a Diana y a Diego.

El impacto de los disparos alertó a Esteban Gaitán, hermano de Diana, quien salió de la vivienda para intentar ayudar y también fue atacado a tiros. Los asaltantes huyeron del lugar llevándose la motocicleta, mientras los hermanos y Diego permanecían malheridos.

En medio de la desesperación, familiares de las víctimas llegaron rápidamente y trasladaron a los heridos al Hospital La Candelaria de Purificación. Lamentablemente, Diana Maritza y Esteban llegaron sin vida al centro asistencial. Diego Quiñones, por la gravedad de sus heridas, fue remitido a un hospital de mayor complejidad y hasta ahora su pronóstico es reservado.

Las autoridades desplegaron operativos que permitieron las capturas mencionadas. El caso está bajo la investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de Policía Judicial y unidades de inteligencia, según lo reportado oficialmente. Se busca esclarecer la responsabilidad individual de los capturados y confirmar la posible participación de más personas.

En respuesta a la conmoción social y como medida de prevención, la administración local reforzó la seguridad en Purificación con mayor presencia de patrullajes, retenes e involucró al Ejército para fortalecer la vigilancia. Además, se ofreció una recompensa para quien brinde información relevante que permita identificar a nuevos implicados. Mientras avanza la investigación, la comunidad permanece angustiada ante un crimen que inició como un intento de robo y terminó con la vida de dos hermanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué investigación adelantan las autoridades por el asesinato de los hermanos Gaitán en Purificación?

La investigación está liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Judicial y el apoyo de unidades de inteligencia. Se ha capturado a tres personas y la administración municipal anunció un equipo especial y una recompensa para esclarecer el crimen, continuando con las pesquisas para identificar a otros posibles implicados.

¿Qué medidas adoptó Purificación, Tolima, tras el asesinato de Diana y Esteban Gaitán?

Después del crimen, la administración local incrementó los patrullajes tanto en zonas urbanas como rurales, instaló retenes y recibió respaldo del Ejército para reforzar la vigilancia. Asimismo, se conformó un equipo especial de investigación y se ofreció una recompensa por información que ayude a capturar a todos los responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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