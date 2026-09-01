Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Teusaquillo presentó los resultados de su Rendición de Cuentas 2026-1, donde expuso los principales avances en diversos frentes durante el primer semestre del año. De acuerdo con la información oficial difundida por la misma entidad, uno de los logros destacados ha sido el fortalecimiento de la calidad de vida en la localidad, mediante acciones que buscan satisfacer las necesidades específicas de la comunidad.

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En materia de seguridad y convivencia, la administración local llevó a cabo 82 suspensiones temporales de actividades económicas, impuso 28 órdenes de Policía y realizó 5 cierres preventivos. Este paquete de medidas se complementó con la atención de 183 derechos de petición y 110 expedientes, así como procesos de formación destinados al fortalecimiento de organizaciones comunitarias. Dichas cifras evidencian un trabajo constante en la vigilancia y control para mantener ambientes seguros en el territorio, según reportó la Alcaldía de Teusaquillo.

Por el lado financiero, la gestión superó lo planeado. De acuerdo con el balance presentado, el compromiso de los recursos de inversión directa llegó al 46,82 %, superando el 38 % que se había fijado como meta. Además, los giros realizados alcanzaron el 21,95 %, cifra mayor al 17 % inicialmente programado. Asimismo, los pagos pendientes de años anteriores también tuvieron una ejecución por encima de lo estimado, evidenciando una administración de los recursos más eficiente de lo esperado.

Dentro del espacio público, se llevaron a cabo intervenciones en parques y espacios comunes de barrios como Quirinal, La Soledad, Quinta Paredes, Santa Clara, San Luis y Ciudad Salitre. Estas mejoras incluyeron mantenimiento de canchas, renovación de juegos infantiles y adecuaciones de mobiliario, cerramientos, pisos y accesibilidad, de acuerdo con lo informado en el informe oficial.

En gestión social, se destacó la prevención del feminicidio y las violencias basadas en género. Adicionalmente, se impulsaron la autonomía económica de las mujeres, acciones de salud, construcción de paz y apoyos específicos como transferencias monetarias para personas mayores, jóvenes y habitantes en condición de vulnerabilidad.

El sector cultural y deportivo también avanzó: 200 ciudadanos recibieron capacitación, se celebraron 6 eventos de promoción cultural y 1.000 personas participaron en actividades recreodeportivas. Se consolidaron 8 colectivos u organizaciones, sumando formación, estímulos y dotaciones en estos sectores.

En protección animal, la estrategia incluyó la esterilización de 100 perros y gatos, atención veterinaria a 180 animales y formación de 250 personas en el cuidado animal. Finalmente, las acciones para fortalecer la economía local permitieron apoyar a emprendedores y vendedores informales, promoviendo ingresos y desarrollo económico para Teusaquillo.

Con estos resultados, la Alcaldía refuerza su compromiso con la transparencia, la cercanía y el bienestar de los habitantes, consolidando una localidad más incluyente y segura.

¿Cuáles fueron los principales resultados de la Alcaldía Local de Teusaquillo en su rendición de cuentas 2026-1?

Durante la rendición de cuentas 2026-1, la Alcaldía Local de Teusaquillo resaltó avances en seguridad, con 82 suspensiones temporales y 28 órdenes de Policía, así como en gestión financiera, donde se superaron las metas de ejecución presupuestal. Además, destacó intervenciones en espacio público, acciones sociales como prevención de violencias de género y apoyo a la economía local, así como iniciativas en cultura, deporte y protección animal.

¿En qué sectores de Teusaquillo se realizaron intervenciones en espacio público y qué mejoras se implementaron?

Las intervenciones en espacio público se realizaron en barrios como Quirinal, La Soledad, Quinta Paredes, Santa Clara, San Luis y Ciudad Salitre. En estos sectores se rehabilitaron y adecuaron parques, mejorando canchas, juegos infantiles, mobiliario urbano, cerramientos, pisos y accesibilidad, con el objetivo de brindar mejores condiciones para el uso comunitario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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