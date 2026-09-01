Un fuerte incendio se registró en una bodega ubicada en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 17, en Bogotá, donde funciona un establecimiento dedicado a la fabricación de carrocerías para furgones.

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La emergencia generó una importante presencia de organismos de socorro debido a la intensidad de las llamas.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de las estaciones de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda, que trabajaron para controlar la conflagración.

Los equipos de emergencia también contaron con el apoyo de unidades especializadas en aeronaves no tripuladas, operadores de vehículos de emergencia y personal técnico de rescate.

Según el reporte preliminar de las autoridades, no se registraron personas lesionadas durante la emergencia. Después de las labores de extinción, los Bomberos informaron que el incendio se encontraba controlado en 98%.

Una vez contenidas las llamas, los organismos de emergencia iniciaron las labores de remoción de escombros y revisión de puntos calientes, con el objetivo de evitar que se presentaran nuevos focos de incendio.

La emergencia ocurrió en un sector industrial de la ciudad y generó afectaciones en la movilidad de la Avenida Ciudad de Cali, especialmente en el sentido sur-norte, mientras los equipos de emergencia adelantaban las labores para controlar la situación.

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