Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Tolima enfrenta una crisis por incendios forestales que han encendido la alarma de las autoridades nacionales. Durante su visita al departamento, el presidente Abelardo de la Espriella denunció que varios de estos incendios serían el resultado de acciones premeditadas. El jefe de Estado no solo cuestionó la causa de los sucesos, sino que adelantó decisiones puntuales para frenar la escalada de emergencias y dar con los responsables.

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Según declaraciones de De la Espriella, tanto informes técnicos como de inteligencia señalarían la presencia de "manos criminales" detrás de una buena parte de los fuegos en el Tolima. Aseguró que el incendio estaría siendo intencionado para afectar cultivos y destruir amplias zonas rurales, además de infundir temor entre los habitantes. “A esos criminales los vamos a perseguir con toda la capacidad del Estado. Ya los enemigos de la República habían jurado incendiar el país y lo están haciendo”, puntualizó el presidente, considerando que hay una estrategia deliberada para perjudicar el territorio.

Como respuesta, el mandatario comunicó la creación inmediata de un grupo élite. Este nuevo equipo contará con facultades de inteligencia, investigación y operación, y tendrá como misión principal identificar y capturar a los actores que estarían detrás de los incendios. Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y agilizar la obtención de datos, el Gobierno dispuso una recompensa de 50 millones de pesos por información verídica que lleve a la captura de quienes provocan estos desastres.

De la Espriella también mencionó que algunas estructuras armadas estarían aprovechando la emergencia generada por los incendios para cometer otros delitos. El presidente señaló puntualmente a Andrés Calambaz, llamado alias Yamaha o Iván, y Florentino Boyucue, alias Leonel o Amazonas, quienes, según sus palabras, estarían vinculados al frente Gerónimo Galeano, grupo criminal que opera en el sur del Tolima. Para lograr su captura, el Gobierno ofreció recompensas de 500 millones de pesos por cada uno.

Por último, aseguró que, a través de la oficina de la primera dama, Ana Lucía Pineda, se enviarán más de 80 toneladas de ayudas destinadas a quienes han sufrido por los incendios en el departamento, buscando dar alivio inmediato a las comunidades.

¿Qué medidas está tomando el Gobierno para frenar los incendios en Tolima?

El Gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, instauró un grupo élite con capacidades de inteligencia y operación para investigar los incendios y capturar a los responsables. Además, ofrece recompensas monetarias para incentivar la entrega de información relevante sobre las personas implicadas.

¿Quiénes son los presuntos responsables de los incendios forestales en Tolima?

Según el propio presidente, los principales señalados son Andrés Calambaz, alias Yamaha o Iván, y Florentino Boyucue, alias Leonel o Amazonas, integrantes del frente Gerónimo Galeano, a quienes se atribuye actividad criminal en el sur del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.