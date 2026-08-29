En medio de las afectaciones en Colombia por los incendios forestales, Estados Unidos anunció su respaldo para combatir esa complicación que ha golpeado en los últimos días al país.

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La embajada estadounidense en Bogotá publicó desde su cuenta institucional en X (antes conocido como Twitter) las medidas por parte del Departamento de Estado como respaldo.

“Aportamos 48.000 dólares para apoyar la labor de la Gobernación de Tolima, Nariño y Valle del Cauca, bomberos de Yumbo y el municipio de Vijes en el Valle del Cauca”, indicó en el mensaje.

El aviso sirvió para aclarar que el dinero previsto no se entregará sino que hay un plan de acción para combatir esa incidencia en los departamentos en cuestión más afectados en este caso.

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“Estos elementos de apoyo especializados incluyen: sopladoras, mochilas de extinción de incendios, motosierras, batefuegos, guadañadoras, machetes, rastrillos y palas”, sentenció el breve comunicado.

La emergencia por más de 20 incendios activos tiene a Tolima como uno de los de mayores sectores perjudicados, por lo que la atención de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) está dirigida para respaldar a la comunidad.

En Nariño se ubican cinco incendios, Cundinamarca y Valle del Cauca tienen dos cada uno, y Huila con uno solo. En Tolima, se reportan emergencias en municipios como Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco, Lérida, Rovira, Purificación y Carmen de Apicalá.

Los organismos de emergencia mantienen activos cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Ejército y equipos especializados, en un problema que ha coincidido con la crisis humanitaria por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto de 2026.

El Gobierno colombiano ha estructurado un paquete de acciones preventivas y operativas para combatir las conflagraciones forestales en el territorio nacional. La estrategia prioriza la protección del medio ambiente y de las comunidades vulnerables.

Mediante la expedición del Decreto de Desastre Nacional, las autoridades habilitaron la apropiación expedita de recursos económicos. Esta herramienta jurídica agiliza la contratación de helicópteros, la compra de combustible y la movilización de insumos.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres encabeza la coordinación del Sistema Nacional. Sus brigadas monitorean permanentemente los puntos de calor utilizando plataformas satelitales conectadas con los cuerpos de bomberos locales.

En la vertiente operativa se fortaleció la capacidad de respuesta de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. Ambas instituciones mantienen desplegadas aeronaves equipadas con sistemas de descarga de agua sobre focos activos.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente activó protocolos orientados a la vigilancia de ecosistemas estratégicos. La entidad restringió el acceso a parques nacionales naturales en alerta roja y prohibió las quemas abiertas agrícolas.

Adicionalmente, se promueve la creación de brigadas comunitarias en zonas rurales vulnerables. El Ministerio de Agricultura implementó incentivos para apoyar a pequeños productores agrícolas afectados por la prolongada temporada seca.

Asimismo, las corporaciones autónomas regionales aplican sanciones administrativas estrictas contra provocadores de fuego. La Fiscalía General de la Nación mantiene unidades especializadas para investigar e judicializar la quema intencional de bosques.

Las alertas meteorológicas emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales orientan las decisiones. El trabajo interinstitucional permanente procura mitigar el impacto ambiental en las zonas selváticas y montañosas.

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