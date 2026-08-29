Abelardo De La Espriella expidió tres resoluciones oficiales con las cuales desmantela por completo las mesas de negociación que el gobierno del expresidente Gustavo Petro venía adelantando activamente.

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Dichas conversaciones se desarrollaban con grupos armados organizados ilegales que continuaron delinquiendo en medio de los constantes esfuerzos del Ejecutivo anterior para encontrar una salida dialogada sin el uso directo de la fuerza.

En este sentido, las tres resoluciones firmadas por el Gobierno de Abelardo De La Espriella desmontan los espacios existentes con disidencias del Estado Mayor, Autodefensas Conquistadoras de Colombia y Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Específicamente, la resolución 343 firmada el pasado 28 de agosto le puso fin a la mesa que el gobierno del expresidente Gustavo Petro designó para el grupo armado organizado ilegal Estado Mayor Central.

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Esta organización criminal actúa bajo el mando directo de Iván Mordisco, según detallan las autoridades competentes. La medida gubernamental abarca a facciones que se rearmaron tras el acuerdo firmado previamente.

El documento sobre la ‘paz total’ especifica que la negociación concluida estaba fijada con los bloques del Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Briceño y Frente Raúl Reyes, surgidos tras el rearme de varios exguerrilleros de las Farc.

En la norma administrativa, el Gobierno ordenó: “Terminar la Mesa de Diálogos de Paz entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y los miembros representantes del grupo armado organizado al margen de la ley”.

El texto oficial añade textualmente respecto al autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF – FARC EP: “por ausencia de voluntad de paz”.

La postura estatal argumenta que en la mesa ocurrieron múltiples acontecimientos que permitieron al Gobierno de De la Espriella concluir que existió un reiterado incumplimiento a lo pactado en las jornadas.

Las autoridades determinaron que el proceso se debilitó progresivamente, impidiendo evidenciar una voluntad real de paz y una posterior reinserción efectiva a la vida civil por parte de los combatientes.

Asimismo, la resolución 349 de este año le puso fin al Espacio de Conversación Sociojurídico que venía adelantando el entonces presidente Petro con la estructura de alto impacto autodenominada Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella le pone fin a varias mesas de diálogos de la llamada ‘paz total’, justamente, por “ausencia de voluntad de paz” de dichas organizaciones criminales pic.twitter.com/NSRsNo9n24 — Yesid Lancheros (@YesidLancheros) August 29, 2026

Ese documento oficial contiene idéntica justificación que la medida previa, señalando que la iniciativa ha dejado: “Diversos acontecimientos que han debilitado las conversaciones y no ha sido posible evidenciar la voluntad real de paz”.

El argumento concluye indicando la falta evidente de voluntad para efectuar una auténtica propuesta de: “sometimiento a la justicia” por parte de los integrantes de la mencionada estructura armada.

Finalmente, el Gobierno De La Espriella expidió la resolución 346 para terminar la mesa de diálogos de paz con la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, facción nacida tras la división de la Segunda Marquetalia.

Esta agrupación disidente de las Farc surgió formalmente en noviembre de 2024 tras separarse de los Comandos de la Frontera y de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, según reportan registros de inteligencia.

Para el Gobierno actual, este espacio también presentó graves hechos que debilitaron la negociación, impidiendo confirmar el compromiso genuino de los criminales para desmovilizarse e integrarse a la sociedad civil colombiana.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.