Un niño de 7 años le hizo un llamado al presidente de Colombia para pedir ayuda ante la difícil situación médica que enfrenta. Lucas Francesco Muello García, de Cúcuta, Norte de Santander, nació con una cardiopatía y necesita atención especializada para poder ingresar a una lista de trasplante de corazón.

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A través de un video, el menor explicó que utiliza oxígeno permanentemente y que ya ha sido sometido a tres cirugías de corazón abierto. Según contó, tiene solamente medio corazón y requiere nuevos procedimientos para determinar si puede avanzar en el proceso de trasplante.

“Hola, señor presidente, hablando desde Las Breñas. Yo me llamo Lucas Francesco Muello García, tengo 7 años”, comenzó diciendo el pequeño.

Lucas aseguró que su mamá lleva cerca de un año intentando conseguir las autorizaciones necesarias ante la Nueva EPS para que le practiquen los exámenes y un cateterismo en una clínica de cuarto nivel.

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El objetivo, explicó, es que pueda ser valorado y eventualmente ingresar a una lista de espera para un trasplante de corazón.

“Dios siempre me ha ayudado y ahora quiero que ustedes me ayuden. Yo no quiero morir”, fue una de las frases que más llamó la atención en su mensaje.

El niño también habló de su vida escolar y manifestó que quiere seguir aprendiendo: “Soy muy inteligente en el colegio, me va bien en el colegio. Quiero seguir aprendiendo”.

Finalmente, advirtió sobre la urgencia de su situación: “Pero si no me hacen este trasplante pronto, me puedo morir”.

He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de 7 años de Cúcuta que necesita atención médica urgente. No podemos permitir que un niño tenga que decir “yo no me… pic.twitter.com/tsehjP7IEk — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 29, 2026

El mensaje llegó hasta el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que dio una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para que se ponga al frente del caso.

“He dado una instrucción inmediata a la ministra de Salud, Ana María Vesga: ponerse personalmente al frente del caso de Lucas Francesco Murillo García, el niño de 7 años de Cúcuta que necesita atención médica urgente”, escribió.

El mandatario también cuestionó que un menor tenga que hacer públicamente una petición de este tipo para recibir atención.

“No podemos permitir que un niño tenga que decir ‘yo no me quiero morir’ para que el sistema responda”, señaló.

El presidente pidió a la ministra ubicar a la familia, revisar la situación con la Nueva EPS y garantizar que Lucas reciba los exámenes, tratamientos y atención especializada que necesite.

“Estaré pendiente de este caso”, concluyó.

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