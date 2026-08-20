Por: El Espectador

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La red hospitalaria de Bogotá permanece en operación constante tras el terremoto que sacudió varias regiones el pasado 10 de agosto. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría Distrital de Salud, en conjunto con el Ministerio de Salud, se ha organizado el recibimiento de diecisiete personas que resultaron lesionadas en Buenaventura, zona notablemente afectada donde la infraestructura hospitalaria también sufrió graves complicaciones.

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En un informe inicial, la Secretaría Distrital de Salud comunicó el traslado de cuatro pacientes. No obstante, en una actualización posterior, precisó que ya son seis quienes han llegado a la capital, mientras que el resto permanece a la espera de ser evacuado vía aérea, bajo la coordinación del Gobierno Nacional. Estos operativos deben ser altamente meticulosos, pues es indispensable identificar y preparar de antemano camas hospitalarias y equipos pertinentes según la gravedad de cada paciente.

El proceso de asignación de camas ha estado a cargo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), el cual se encargó de asegurar espacios para doce de los lesionados que todavía faltan por llegar desde Buenaventura. Tanto la red pública como la privada en Bogotá han implementado sus protocolos de alerta, habilitando unidades de cuidado intensivo, quirófanos y equipos médicos multidisciplinarios, en función de los requerimientos de quienes sean remitidos desde la zona costera del Pacífico.

En la red hospitalaria pública, se han designado los hospitales Santa Clara, El Tunal y Meissen para atender a ocho de los pacientes. Por su parte, en la red privada, la Fundación Santa Fe de Bogotá brindó atención prioritaria a dos personas, y el Hospital Universitario Nacional recibió a otras dos que también requerían procedimientos urgentes.

La Secretaría Distrital de Salud subraya que su responsabilidad se centra en garantizar la disponibilidad de servicios y determinar a qué institución será remitido cada paciente; sin embargo, el traslado físico desde las regiones afectadas depende de las gestiones logísticas efectuadas por el Ministerio de Salud, específicamente a través de un puente aéreo especial. Por esta razón, aunque las camas y el personal están listos, la llegada de los pacientes se encuentra sujeta a la disponibilidad de vuelos humanitarios coordinados por el Gobierno.

Este esfuerzo conjunto cobra mayor sentido ante el balance provisional del desastre, que según el reporte más reciente del Gobierno Nacional, ha dejado 4.187 heridos y 143 personas desaparecidas tras el terremoto. Tanto la capacidad hospitalaria como la disposición de recursos humanos siguen estando disponibles y en reserva, en caso de que la emergencia demande la atención de más pacientes desde otras zonas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos pacientes han sido trasladados de Buenaventura a Bogotá por el terremoto?

Según la Secretaría Distrital de Salud, hasta la actualización más reciente se han trasladado seis pacientes desde Buenaventura a hospitales de Bogotá. Sin embargo, la capital mantiene disponibilidad para recibir a otros once lesionados, quienes aún se encuentran a la espera de ser evacuados mediante vuelos coordinados por el Gobierno Nacional.

¿Cómo funciona el proceso de asignación de camas para emergencias en Bogotá?

El proceso está organizado por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que se encarga de ubicar camas y coordinar la disponibilidad con la red pública y privada. La selección de hospitales y equipos se basa en el grado de complejidad clínica de cada paciente, con el objetivo de que reciban la atención adecuada apenas llegan a la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.