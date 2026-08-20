Por: Portal Bogotá

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La transformación de los barrios La Estrada y La Estradita, en la localidad de Engativá, es una realidad cada vez más cercana gracias al avance de las obras de infraestructura. Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), a finales de este año, más de 24 mil habitantes de estos sectores contarán con nuevas redes de acueducto y alcantarillado, lo que significa una mejora sustancial en la calidad y eficiencia en la prestación de estos servicios básicos.

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Durante una reciente jornada de ‘Camine al Barrio’ en Engativá, Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB, confirmó el progreso de la segunda fase de este importante proyecto. Esta etapa incluye la construcción de 11 kilómetros de redes sanitarias y de aguas lluvias, además de la instalación de redes de acueducto. La inversión destinada para esta fase ronda los 55 mil millones de pesos, mientras que la suma total invertida en ambas fases ya supera los 100 mil millones de pesos en esta parte de la ciudad.

Uno de los aspectos más destacados es que las nuevas infraestructuras reemplazan redes que llevaban más de 50 años operando, muchas de las cuales presentaban constantes daños, filtraciones, malos olores y socavaciones en las vías. De acuerdo con datos de la EAAB, los trabajos de la segunda fase ya alcanzaron un 93,56 % de ejecución, acercando a los habitantes a redes modernas que minimizarán fallas y mejorarán el entorno.

Las obras se están llevando a cabo entre la calle 64C y la calle 70, y entre la Transversal 68A y la carrera 70 (avenida de la Constitución), zonas directamente favorecidas. Además del reemplazo de las redes, el proyecto contempla la mejora del espacio público y la incorporación de infraestructura clave: 815 conexiones domiciliarias y 223 sumideros. Todo esto fortalece la capacidad hidráulica y la confiabilidad del servicio en el occidente de Bogotá.

La finalización total de las obras está prevista para el cierre de 2026. Según la EAAB, esto traerá consigo la modernización simultánea del acueducto, el alcantarillado sanitario y pluvial, así como la optimización del espacio público, configurando un cambio sustancial en la vida de quienes habitan estos emblemáticos sectores de Engativá.

¿Cuándo terminarán las obras de acueducto y alcantarillado en La Estrada y La Estradita, Engativá?

De acuerdo con información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), las obras en los barrios La Estrada y La Estradita estarán completamente terminadas y en funcionamiento para finales del año 2026, beneficiando a más de 24 mil habitantes de la localidad de Engativá.

¿Qué beneficios traerán las nuevas redes de acueducto y alcantarillado para los habitantes de Engativá?

La modernización de las redes de acueducto y alcantarillado reducirá daños y filtraciones, eliminará malos olores, y evitará socavaciones en las vías. Además, incluye la mejora del espacio público y la instalación de modernas conexiones domiciliarias y sumideros, lo que fortalecerá tanto la capacidad hidráulica como la confiabilidad del servicio en el sector occidental de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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