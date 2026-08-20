Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El bienestar de la ciudadanía sigue siendo el eje central de la gestión pública en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, como quedó demostrado en la más reciente sesión ordinaria del Consejo Local de Gobierno. De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía Local de Fontibón y publicada en el portal oficial de Bogotá, este encuentro tuvo como objetivo analizar los avances y desafíos en la implementación del Plan de Acción 2026, además de revisar las estrategias ejecutadas por las diferentes entidades distritales presentes en el territorio.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las autoridades participantes se destacaron la alcaldesa local, el comandante de la Novena Estación de la Policía Metropolitana de Bogotá, representantes de la Dirección Local de Educación y otros funcionarios de entidades distritales, quienes coordinaron esfuerzos en varios frentes clave. En lo ambiental, se expuso un informe sobre las intervenciones hechas y programadas para mejorar el espacio público y los entornos colectivos, con miras a fortalecer la calidad de vida de los habitantes.

Uno de los puntos centrales de la jornada giró en torno a la Inspección, Vigilancia y Control (IVC), una estrategia dirigida especialmente hacia los establecimientos de alto impacto, como bares y discotecas. Según datos de la Alcaldía Local, en respuesta a las reiteradas inquietudes de la comunidad sobre contaminación auditiva y horarios extendidos, las autoridades reforzarán los operativos, implementando mediciones constantes de ruido con el fin de garantizar una convivencia armónica. A su vez, se adelantaron operativos en bodegas de reciclaje, cerrando aquellos lugares que operaban sin la documentación requerida.

En el plano educativo y de desarrollo social, se resaltó la importancia de las acciones integrales en los alrededores escolares, así como la consolidación de jornadas de vacunación exitosas. También se destacó la recuperación de parques como espacios seguros para la recreación familiar. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y el Instituto para la Economía Social (IPES) invitaron a la comunidad a ser parte de sus programas y a beneficiarse de su oferta institucional. Por su parte, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) extendió la invitación a participar en sus diferentes actividades en Fontibón.

Durante la sesión del Consejo, se hizo un llamado a la solidaridad para apoyar a las familias afectadas por el reciente sismo, canalizando donaciones a través de los puntos habilitados por la Cruz Roja. Finalmente, las entidades reiteraron su compromiso con la seguridad, la convivencia, el desarrollo económico y la recuperación del espacio público, reafirmando la necesidad de una coordinación constante para atender las necesidades de la comunidad.

¿Qué avances se presentaron en el Consejo Local de Gobierno de Fontibón?

En la sesión se mostraron avances en control ambiental, Inspección, Vigilancia y Control en establecimientos de alto impacto, mejoras en la seguridad de entornos escolares, recuperación de espacios públicos y satisfacción en la realización de jornadas de salud y vacunación, según la información oficial de la Alcaldía Local de Fontibón.

¿Cómo pueden los habitantes de Fontibón participar en los programas distritales?

La ciudadanía fue invitada a inscribirse y participar en la oferta institucional de entidades como el IDRD, la SDDE, el IPES y la SDIS, las cuales promueven actividades recreativas, ferias, articulación social y apoyo a los sectores más vulnerables, de acuerdo con la información presentada por el Consejo Local de Gobierno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z