Por: Portal Bogotá

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La localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá recibió la apertura de un nuevo comedor comunitario en el sector de Sierra Morena, gracias a la gestión de la Secretaría de Integración Social. Se trata del segundo comedor abierto en la zona durante los últimos 60 días, sumándose a una red de 23 comedores activos en esta localidad que cada día ofrecen una comida caliente a un total de 6.900 habitantes. Con el funcionamiento del comedor Sierra Morena, la cobertura se incrementa en 250 nuevos cupos, los cuales se suman a los también recientes 250 cupos habilitados en el comedor Meissen. Así lo confirma la Secretaría de Integración Social, en el marco del programa Bogotá Sin Hambre 2.0, implementado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, que ya ha puesto en funcionamiento 27 comedores en la ciudad y busca combatir la inseguridad alimentaria enfocándose en población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

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De acuerdo con lo señalado por el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, el comedor Sierra Morena representa un modelo de política social diferente, ya que se localiza en el borde urbano-rural de Ciudad Bolívar, dentro de la Estrategia de Transformaciones Rurales Integrales (TRI). Esta estrategia, contemplada en el Plan Distrital de Desarrollo, prioriza los procesos participativos y fue seleccionada directamente por la comunidad local como uno de los servicios más necesarios.

El funcionario destacó que el 14 % de quienes reciben atención en este espacio son víctimas del conflicto armado, y el 40 % proviene de otras regiones del país. El comedor Sierra Morena se ubica en la transversal 73H Bis No. 69C-02 y atiende de lunes a sábado entre las 10:30 a. m. y las 3:30 p. m. Más allá de la provisión de alimentos, los comedores comunitarios funcionan como puntos de encuentro, cuidado y fortalecimiento de los lazos sociales, bajo el lema “Servimos con amor, como en casa”.

La cobertura social incluye barrios como Sierra Morena I al IV, Perdomo Alto, Peñón del Cortijo, La Carbonera, Tres Esquinas y Caracolí. El perfil de los usuarios es diverso: el 15 % está en situación de pobreza extrema (según clasificación Sisbén A1-A5), el 55 % en pobreza moderada (Sisbén B1-B7) y el 30 % enfrenta inseguridad alimentaria (Sisbén C1-C9). Por edades, 98 tienen entre 18 y 59 años, 97 son mayores de 60, 30 son infantes de seis a 12 años, 17 son adolescentes, y seis son niños menores de cinco años. Entre ellos hay 20 personas con discapacidad, tres cuidadoras y 35 víctimas del conflicto armado.

¿Cuántas personas se benefician de los comedores comunitarios en Ciudad Bolívar?

La Secretaría de Integración Social informó que 6.900 personas acceden diariamente a una comida caliente a través de los 23 comedores comunitarios operativos en Ciudad Bolívar, siendo este un esfuerzo importante dentro del programa Bogotá Sin Hambre 2.0.

¿Qué significa Sisbén en la clasificación de beneficiarios del comedor comunitario?

Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales y permite clasificar a la población según sus condiciones socioeconómicas. Las personas atendidas se agrupan en categorías según su nivel de pobreza y vulnerabilidad, determinando así su prioridad para recibir beneficios sociales en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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