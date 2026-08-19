Por: El Espectador

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Bosa celebra el inicio de operaciones del Transmilenio en su territorio, marcando un hito para sus habitantes. Desde este miércoles 19 de agosto, las estaciones Tibanica-Primavera, Los Laureles e Islandia abrieron sus puertas como parte de la extensión de la troncal de la avenida Ciudad de Cali. De acuerdo con la información entregada por el Distrito, este nuevo tramo comprende 2,85 kilómetros de vía exclusiva, cuya meta es beneficiar principalmente a los residentes del suroccidente de Bogotá.

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Según datos de Transmilenio, se estima que cerca de 3.000 usuarios harán uso del sistema en la hora de máxima demanda, cifra significativa para una zona tradicionalmente rezagada en accesibilidad al transporte público. Para poner en marcha estas estaciones sin esperar la culminación total de las obras, el sistema dispuso 50 buses duales articulados eléctricos. Estos vehículos tienen la posibilidad de circular tanto en los carriles exclusivos como, de manera temporal, en vías mixtas, facilitando la transición mientras avanzan los trabajos pendientes.

Las nuevas estaciones, de acuerdo con el modelo de infraestructura presentado por Transmilenio, poseen accesos desde los costados norte y sur, taquillas externas y sistemas automáticos de puerta para el abordaje, además de barreras de seguridad que van del piso al techo. Tibanica-Primavera se destaca por sus dos vagones de 196 metros cada uno, mientras que Los Laureles e Islandia cuentan con dos vagones de 250 metros. También se entregaron 19.700 metros cuadrados de espacio público, 5.900 de zonas verdes y 1,51 kilómetros de ciclorruta, junto a áreas para jardinería. En el campo de la movilidad sostenible, 509 cupos TransMiBici fueron incorporados, siendo Tibanica-Primavera la estación con mayor capacidad de parqueo para bicicletas en Bogotá.

Junto con la apertura de estas estaciones, inició el servicio F63–Z63, conectando Tibanica-Primavera con Pradera–Plaza Central y ampliando las alternativas de desplazamiento. Otros servicios como el A61–Z61 y C19–F19 extendieron y adaptaron su recorrido con el propósito de facilitar la conectividad.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que la extensión total proyectada de la avenida Ciudad de Cali es de 7,4 kilómetros y que, hasta ahora, el avance general de la obra es del 84 %. Según datos del IDU y declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán, aunque la obra debía concluir en 2023 y presentaba retrasos importantes, se espera completar los tramos faltantes antes de 2026. Además, cuando opere el Metro de Bogotá, un residente de Bosa podría llegar hasta la calle 72 con avenida Caracas en aproximadamente 27 minutos, mejorando radicalmente la movilidad local. Los barrios Primavera Sur, Esperanza de Tibanica, Manzanares, Humberto Valencia, Bosques de Maryland, Laureles, Islandia, Bosa San José, Villa Javier y La Palestina ya se conectan directamente al sistema, transformando la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo estará completamente terminada la obra de la troncal de la avenida Ciudad de Cali?

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el avance actual de la obra de la troncal de la avenida Ciudad de Cali es del 84 %. Aunque estaba programada para terminar en 2023, se espera que el Distrito entregue los tramos faltantes, denominados grupos 3 y 4, antes de finalizar 2026.

¿Qué beneficios ofrece la nueva infraestructura de Transmilenio en Bosa para los usuarios?

La nueva infraestructura beneficia principalmente a los residentes del suroccidente de Bogotá al ofrecer estaciones modernas, accesos múltiples, espacio público, zonas verdes, ciclorrutas y cupos para bicicletas. Además, con la incorporación de buses eléctricos y nuevos servicios, mejora la conectividad y la calidad del transporte en barrios tradicionalmente menos atendidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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