Por: Portal Bogotá

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Durante agosto de 2026, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) propone a los ciudadanos una serie de recomendaciones literarias que buscan profundizar sobre las emociones, la memoria y la experiencia de habitar la ciudad. Según BibloRed, estas lecturas, seleccionadas e impulsadas por los mediadores de Programación Cultural, permiten acercarse de manera reflexiva y creativa a diferentes etapas y rincones de Bogotá, desde los espacios urbanos hasta sus periferias y relatos menos conocidos.

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Uno de los libros destacados es "Concepciones e imágenes de ciudad" (2014) de Nubia Moreno Lache y Alexander Cely Rodríguez. Según BibloRed, esta obra facilita la comprensión de los múltiples significados y emociones que atraviesan a Bogotá, una ciudad marcada por la diversidad y la polivalencia. La publicación es considerada un referente investigativo y pedagógico para repensar tanto la enseñanza como el aprendizaje de los espacios urbanos, especialmente desde las miradas de niñez y juventud, quienes disputan y refrescan las imágenes tradicionales sobre la ciudad. El libro está disponible en varias bibliotecas públicas como Gabriel García Márquez – El Tunal y Virgilio Barco.

Otra recomendación es “Si hay casa pa tanta gente” (2023), resultado del trabajo del Museo de la Ciudad Autoconstruida–Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Esta publicación reconstruye la historia de Ciudad Bolívar desde la perspectiva de las comunidades que, a pesar de los estigmas de marginalidad, han construido territorio y tejido memoria local mediante la organización y la lucha colectiva de familias migrantes. El libro cuenta, además, con registros fotográficos que documentan la transformación del lugar y puede encontrarse en numerosas bibliotecas públicas, incluidas El Mirador y Manuel Zapata Olivella – El Tintal.

Entre las lecturas recomendadas también se encuentra "La trama de Kinzha. Un mundo tejido en las riberas del río Tunjuelito" (2022) de Sandra Mendoza Vargas y Elizabeth Builes. De acuerdo con la mediadora cultural de BibloRed, la obra traduce hallazgos arqueológicos en relatos literarios e ilustrados accesibles a toda la ciudadanía, invitando a leer la historia de Bogotá desde su raíz ancestral y mostrando cómo el patrimonio inmaterial se entrelaza con el entorno actual.

En la misma línea, “¡Líbranos de todo mal!” (1988) de Fanny Buitrago revive desde la colección Leer para la vida, llevando al lector a la Bogotá de los años ochenta, marcada por las tensiones cotidianas, pero también por la vitalidad y la capacidad de soñar, según la reseña de BibloRed. Esta obra forma parte del acervo físico y digital de la Biblioteca Digital de Bogotá.

Finalmente, “Un Espectáculo del Absurdo y otras 19 crónicas obsesivas de Bogotá” (2023), que recoge crónicas de Ricardo Rondón bajo la mirada de Andrés Ospina, destaca el carácter multifacético de la ciudad a través de historias que exploran el absurdo desde un registro pintoresco, irónico y profundamente local. Esta compilación evidencia cómo lo cotidiano puede cobrar vigencia y sentido en las bibliotecas y en la vida de los ciudadanos que hacen parte de este tejido literario urbano.

¿Qué libros recomendó BibloRed para conocer Bogotá y su historia en agosto de 2026?

BibloRed sugirió títulos como "Concepciones e imágenes de ciudad", "Si hay casa pa tanta gente", "La trama de Kinzha. Un mundo tejido en las riberas del río Tunjuelito", "¡Líbranos de todo mal!" y "Un Espectáculo del Absurdo y otras 19 crónicas obsesivas de Bogotá" para explorar diversas facetas de Bogotá, abordando desde la memoria histórica, los espacios urbanos y la identidad local hasta los relatos de sus periferias.

¿Dónde se pueden consultar los libros recomendados por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá?

Los libros recomendados por BibloRed pueden encontrarse en distintas bibliotecas públicas de la ciudad, como Gabriel García Márquez – El Tunal, Manuel Zapata Olivella – El Tintal, Virgilio Barco, El Mirador, y otras. Además, algunas de estas obras están disponibles en la Biblioteca Digital de Bogotá, permitiendo su consulta en línea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.