El sector salud sumó una nueva salida en el Gobierno de Abelardo De la Espriella. Hanna Dimelsa Escobar Correa renunció a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, pocos días después de haber sido designada para ocupar el cargo.

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La salida de la funcionaria se conoció después de que asumiera su cargo, por lo que su permanencia en el puesto fue de apenas unos días. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha entregado públicamente una explicación sobre los motivos de su decisión.

Escobar es química farmacéutica y magíster en Políticas Públicas. Antes de llegar al Gobierno nacional, se desempeñó como subsecretaria de Protección Social de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia.

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Su renuncia ocurre en un momento en el que la dependencia que iba a dirigir tiene responsabilidades relacionadas con la política farmacéutica, la regulación de medicamentos y tecnologías en salud, así como el seguimiento al abastecimiento y otros asuntos del mercado farmacéutico.

Aunque desde la cartera no se han explicado oficialmente las razones de la salida, fuentes citadas por Caracol Radio señalaron que la decisión estaría relacionada con diferencias frente a sectores del Gobierno. Esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada públicamente por el Ministerio de Salud.

#ENDESARROLLO | Fuentes cercanas a Caracol Radio confirman la salida de Hanna Dimelsa Escobar de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, tras presentar su renuncia a pocos días de haber asumido el cargo.@alissontorresh1… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 27, 2026

¿Cuánto tiempo estuvo Hanna Escobar en la Dirección de Medicamentos?

Hanna Escobar fue designada el 24 de agosto de 2026 para liderar la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud y su renuncia se conoció pocos días después, convirtiéndose en una de las salidas más rápidas de una funcionaria recién nombrada en el Gobierno de Abelardo De la Espriella.

La dirección tiene entre sus funciones la formulación y aplicación de políticas relacionadas con medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud. También participa en asuntos relacionados con los servicios farmacéuticos, el seguimiento al mercado, el abastecimiento, los precios y la trazabilidad de estos productos.

La salida de Escobar deja ahora vacante una dependencia clave del Ministerio de Salud, mientras el Gobierno deberá definir quién asumirá la dirección y si entregará una explicación oficial sobre las razones de la renuncia.

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