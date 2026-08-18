Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto dejó consecuencias que van mucho más allá de los daños físicos a viviendas, vías e instalaciones médicas. De acuerdo con el Ministerio de Salud, la emergencia también abrió la puerta a graves riesgos sanitarios, especialmente en zonas donde la población permanece en albergues temporales, el acceso a agua potable es limitado y los servicios médicos operan con dificultades. La ministra de Salud, Ana María Vesga, afirmó el 18 de agosto, en entrevista con Caracol Radio, que el hacinamiento, los problemas de saneamiento y la afectación del suministro de agua son factores que propician la aparición de brotes de enfermedades en las regiones más golpeadas.

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En este contexto, las enfermedades respiratorias y el sarampión se destacan como amenazas inmediatas. Vesga informó que varios casos de sarampión ya están bajo vigilancia epidemiológica, y brigadas del Instituto Nacional de Salud (INS) recorren los territorios para identificar comportamientos inusuales en cuanto a enfermedades. La circular emitida por el Ministerio en junio había advertido sobre siete casos confirmados de sarampión hasta la semana epidemiológica 20 de 2026, cifras que cobran relevancia tras el desastre, considerando el aumento del sarampión en América. Por eso, la vacunación en albergues es prioritaria para niños y personas susceptibles, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio.

El agua es otro eje crítico en el manejo de riesgos. MinSalud reportó que la escasez o contaminación de agua potable, sumado a problemas de saneamiento, eleva la probabilidad de brotes de enfermedades como diarrea aguda, hepatitis A, fiebre tifoidea y, en ciertos casos, cólera. En áreas donde aún hay problemas con el acueducto, la recomendación es consumir solo agua segura, y seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria local.

Respecto a los cadáveres tras el sismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) precisan que, en general, los cuerpos de las víctimas no generan epidemias, salvo si contaminan fuentes de agua o corresponden a muertes por enfermedades infecciosas. Las personas encargadas de su recuperación deben usar medidas estrictas de bioseguridad.

El terremoto dañó 308 instituciones prestadoras de salud —según declaraciones de la ministra—, comprometiendo la capacidad hospitalaria en municipios como El Cairo, El Águila y partes claves de Cali. El Gobierno ha establecido hospitales móviles y traslada pacientes a hospitales activos como alternativa temporal. Además, emergen nuevos riesgos como el aumento de mordeduras de serpiente, por lo que desde algunos territorios ya han solicitado sueros antiofídicos.

La vigilancia epidemiológica se mantendrá durante las próximas semanas. El objetivo, según las autoridades, es detectar cualquier incremento de casos y actuar rápidamente. En medio de la crisis, garantizar el acceso a agua segura, vacunación, condiciones higiénicas y servicios médicos adecuados son prioridades para contener complicaciones de salud pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales riesgos sanitarios tras un terremoto en Colombia?

Después de un terremoto, según el Ministerio de Salud, los principales riesgos sanitarios incluyen brotes de enfermedades respiratorias, sarampión, enfermedades transmitidas por agua contaminada como diarrea aguda, hepatitis A, fiebre tifoidea y cólera. También existen riesgos asociados a la manipulación de cadáveres, mordeduras de serpiente y enfermedades transmitidas por vectores, especialmente debido al hacinamiento, falta de higiene y la disminución de la capacidad hospitalaria.

¿Por qué la vigilancia epidemiológica es clave tras una emergencia como un terremoto?

La vigilancia epidemiológica permite identificar y responder rápidamente ante cualquier aumento inusual de enfermedades, previniendo así brotes que podrían afectar gravemente a las poblaciones damnificadas. Autoridades como el MinSalud y el Instituto Nacional de Salud mantienen monitoreo activo en albergues y zonas afectadas para proteger la salud pública y anticipar soluciones adecuadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.