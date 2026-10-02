Por: El Espectador

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Las lentejas, aunque pequeñas y de apariencia sencilla, destacan como uno de los alimentos más ricos en nutrientes dentro de la familia de las legumbres, que también incluye a los garbanzos, frijoles y chícharos. Este alimento, muy consumido en la gastronomía del sur de Asia y Medio Oriente, se ha ganado un lugar fundamental en las cocinas gracias a su aporte nutricional y a la variedad de preparaciones posibles. Según Gena Hamshaw, dietista y coordinadora de nutrición clínica ambulatoria en el Centro Renal Monte Sinaí de Nueva York, las lentejas pueden considerarse aliadas económicas y versátiles en la alimentación diaria.

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En términos de nutrición, uno de los puntos más destacados de las lentejas es su alta cantidad de fibra. De acuerdo con Chelsea Didinger, investigadora experta en nutrición y fundadora de la página web "Una legumbre al día", media taza de lentejas cocidas aporta aproximadamente 8 gramos de fibra. Esta cifra representa cerca del 20 % de la recomendación diaria para hombres y el 30 % para mujeres, según las sugerencias expertas citadas en el artículo. La fibra, que puede ser soluble e insoluble, contribuye directamente al funcionamiento digestivo: la primera ayuda a retirar el colesterol LDL ("malo") y la segunda previene el estreñimiento, fomentando la salud intestinal. Además, Hamshaw resalta su función como prebiótico, ya que alimenta las bacterias buenas del intestino y favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, compuestos que pueden apoyar la salud general.

Las lentejas también sobresalen como fuente de proteína vegetal. En media taza se encuentran alrededor de 9 gramos de proteína, una cantidad que supera la de los garbanzos. Este tipo de proteína no incorpora grasas saturadas, lo cual, según Alice H. Lichtenstein, profesora de ciencia y política de la nutrición en la Universidad de Tufts, contribuye a la protección cardiovascular si se consume en reemplazo de carnes o productos lácteos. Además, la combinación de fibra y proteína ralentiza la digestión, prolonga la sensación de saciedad y ayuda a evitar picos de azúcar en sangre, disminuyendo así el riesgo de resistencia a la insulina y padecimientos como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Otros aportes clave de las lentejas son su contenido de polifenoles, minerales como hierro, potasio, magnesio y zinc, y vitaminas del grupo B, especialmente folato. Sin embargo, Didinger subraya que los beneficios aparecen cuando las lentejas sustituyen a alimentos menos saludables, y Lichtenstein señala que no basta con agregarlas a cualquier plato sin modificar el resto de la dieta. Además, cocinarlas es fácil y rápido; se recomienda complementar con cereales integrales o frutos secos para obtener una proteína completa o añadir cítricos para maximizar la absorción de hierro.

¿Cuáles son los principales beneficios nutricionales de las lentejas?

Las lentejas se destacan por su alto contenido de fibra (soluble e insoluble), proteína vegetal sin grasas saturadas, polifenoles con posibles efectos antioxidantes y minerales esenciales como hierro y potasio. Estos nutrientes favorecen la salud digestiva, ayudan a controlar los niveles de colesterol y azúcar en sangre, y pueden reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas.

¿Por qué es recomendable combinar lentejas con otros alimentos como cereales o frutos secos?

La combinación de lentejas con cereales integrales o frutos secos es importante para formar una proteína completa, es decir, que contenga los nueve aminoácidos esenciales, ya que las lentejas por sí solas no los aportan todos. Además, agregar cítricos potencia la absorción de hierro presente en este alimento, optimizando sus beneficios nutricionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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