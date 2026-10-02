Cada vez que se acerca Halloween, aparece la misma pregunta: ¿de qué nos vamos a disfrazar? Y cuando la idea es hacerlo en pareja, parece que las opciones se reducen todavía más a los disfraces de siempre.

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Por eso me puse a buscar alternativas que pudieran funcionar para dos personas, pero que además tuvieran algo diferente. Entre tantas opciones que encontré en Amazon, hubo tres que me llamaron especialmente la atención.

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Una opción para quienes quieren que el disfraz se entienda de inmediato

El primero que encontré fue un conjunto pensado específicamente para parejas adultas. La idea me gustó porque no se trata simplemente de que dos personas lleven disfraces distintos, sino de que el ‘look’ tenga sentido cuando están juntos.

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Me parece una de esas opciones para quienes quieren llegar a una fiesta y que, con solo verlos, quede claro que eligieron el disfraz en pareja. Sin duda, será uno de los disfraces que dará para hablar.

Ver difraz de enfermero y paciente

Si queremos algo más divertido e icónico de las películas

Después apareció una opción que definitivamente se sale de lo convencional: un disfraz de Lavagirl y Sharkboy.

Personajes icónicos de aquella película en donde apareció Taylor Lautner en 2005. Una referencia clarísima a la nostalgia y la infancia.

Además, los disfraces en pareja tienen precisamente ese encanto: aunque cada persona tenga su propio atuendo, juntos terminan formando el verdadero disfraz.

Ver disfraz de Lavagirld y sharkboy

Y una tercera opción para quienes quieren ir coordinados

La última opción que encontré también está pensada como un conjunto para parejas. Me gustó porque sigue la idea de ir coordinados sin tener que complicarse buscando por separado qué ponerse cada uno.

Después de ver tantas opciones, entendí que elegir un disfraz en pareja no necesariamente significa buscar el disfraz más elaborado. A veces basta con encontrar una idea que los dos puedan llevar y que tenga personalidad.

Al final, creo que esa es la parte más divertida de Halloween: encontrar algo que se sienta diferente y que, cuando llegue la fiesta, haga que los dos digan “sí, valió la pena disfrazarnos juntos”.

Ver disfraz de turista y leoparda

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