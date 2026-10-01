Doménico Reina Villegas consiguió un reconocimiento internacional después de destacarse en una competencia de cálculo mental que reunió a cerca de 8.100 participantes.

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El menor, nacido en Bogotá y actualmente residente en Cali, logró ubicarse entre los 10 superlíderes mundiales de cálculo mental de 2026, de acuerdo con la información conocida por Blu Radio.

Doménico estudia en el Colegio Colombo Británico de Cali, institución que lo convocó para representar al colegio y a Colombia en la competencia. El resultado que más llamó la atención se produjo en la prueba final. El reto consistía en resolver 100 cálculos mentales en un máximo de 10 minutos.

El niño terminó la prueba en apenas 3 minutos y 53 segundos, menos de la mitad del tiempo disponible.

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Según contó su madre, María Victoria Villegas, en entrevista con Blu Radio, Doménico fue el único niño representante de Iberoamérica que logró clasificarse a la final.

Doménico tiene 8 años y un nivel matemático muy superior

El desempeño internacional de Doménico no habría sido una sorpresa para su familia. Según explicó su madre a Blu Radio, el niño ha mostrado desde pequeño una especial facilidad para las matemáticas y el razonamiento lógico.

La propia valoración de sus capacidades también ha llamado la atención. De acuerdo con lo explicado por Villegas, una evaluación realizada por el departamento de pensamiento lógico y matemático de la Universidad ICESI de Cali ubicó sus habilidades en un nivel correspondiente a estudiantes de grado décimo o superior.

Esa diferencia entre su edad y sus capacidades representa, según su familia, uno de los principales retos para encontrar una oferta educativa que responda a su proceso de aprendizaje.

El propio Doménico ha explicado que su interés por las matemáticas viene desde pequeño.

“Desde pequeño he sido muy apasionado por las matemáticas”, dijo el niño, quien aseguró que disfruta trabajar con números y resolver problemas.

El niño también representa a Colombia en el golf

Las matemáticas no son la única actividad en la que Doménico se ha destacado. El niño también practica golf y ha representado a Colombia en competencias internacionales de esta disciplina.

Según contó en la entrevista retomada por Blu Radio, el año pasado participó en un mundial de golf y terminó entre los cinco mejores jugadores de Latinoamérica.

Su madre también tiene un papel particular en esta faceta deportiva, pues ejerce como su caddie. Después de su resultado en la competencia internacional de cálculo mental, Doménico aprovechó para enviar un mensaje a otros niños que no necesariamente sienten pasión por las matemáticas.

El pequeño aseguró que vale la pena darles una oportunidad y descubrir que pueden ser una herramienta para aprender y desarrollar nuevas habilidades.

Por ahora, aunque todavía no sabe qué quiere estudiar cuando sea adulto, sí tiene claros varios de sus intereses: la ciencia, la física, la tecnología y las matemáticas.

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