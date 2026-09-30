Por: EL PILON SA

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La Feria de Arte de Valledupar, en su tercera edición conocida como ARTVA III, abre oficialmente su convocatoria nacional, de acuerdo con la información presentada por la Fundación Colectivo Cultural del Cesar, el Museo de Artes de Valledupar (MAV) y EL PILÓN. Este evento, que se llevará a cabo en el centro histórico de Valledupar, persigue el objetivo de impulsar el mercado del arte contemporáneo y fortalecer la circulación de obras en la región Caribe.

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La edición 2026 de la feria trabaja bajo el concepto curatorial titulado “Inmersión”, el cual pretende acercar a los visitantes a los distintos procesos creativos de los artistas, utilizando escenarios expositivos diseñados especialmente para esta experiencia. Según los organizadores, la convocatoria está abierta tanto a artistas emergentes como de reconocida trayectoria, así como a galerías y coleccionistas. Los interesados pueden postular propuestas en distintas disciplinas: pintura, escultura, grabado, fotografía, arte digital, instalación, textil y collage, ampliando así la diversidad de expresiones presentes en el evento.

Uno de los requisitos para participar es que cada creador aporte un catálogo de entre dos y seis obras, que sean originales, inéditas y estén disponibles para la venta durante los días en que se desarrollará la feria. El proceso de postulación no tiene costo; el único paso es diligenciar correctamente el formulario proporcionado por el comité organizador, en el cual se exige adjuntar las fichas técnicas de las obras, así como su registro fotográfico en alta resolución.

En cuanto a la comercialización, las obras se ofertarán al precio fijado directamente por el propio artista. La organización establece que el 30 % del valor de cada pieza vendida será retenido para cubrir costos logísticos y operativos relacionados con la realización de la feria, de acuerdo con el reglamento especificado en la convocatoria. Los participantes seleccionados deberán entregar y retirar las obras en los plazos y lugares indicados por los organizadores.

El cronograma de la feria es preciso: el periodo de recepción de propuestas culmina el 17 de octubre de 2026, la lista oficial de seleccionados se publicará entre el 25 y el 28 de octubre, y el montaje de las salas se llevará a cabo del 10 al 24 de noviembre. La inauguración formal se realizará el 27 de noviembre y la feria permanecerá abierta hasta el 3 de diciembre de 2026. Para inscribirse, los interesados deben completar el formulario oficial dispuesto por la organización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria de la Feria de Arte de Valledupar ARTVA III?

De acuerdo con la información proporcionada, la convocatoria está dirigida a artistas emergentes y consolidados, galerías y coleccionistas que trabajen en disciplinas como pintura, escultura, grabado, fotografía, arte digital, instalación, textil y collage, quienes deben presentar obras originales e inéditas disponibles para la venta.

¿Cuál es el proceso y cuáles son los requisitos para inscribirse en la Feria de Arte de Valledupar 2026?

Para inscribirse, los participantes deben completar de forma gratuita el formulario oficial de inscripción de ARTVA III, adjuntando las fichas técnicas y el registro fotográfico en alta resolución de entre dos y seis obras originales, y cumplir con las fechas de entrega y retiro de las obras que establece el comité organizador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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