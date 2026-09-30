Por: Portal Bogotá

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Bogotá se convierte una vez más en epicentro de grandes encuentros culturales con la llegada de uno de los espectáculos musicales más esperados del año. Según el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la capital se alista para recibir a más de 53.000 fanáticos por día este viernes 2 y sábado 3 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde la reconocida banda BTS presentará su World Tour ARIRANG. La expectativa gira en torno tanto al despliegue artístico como al impacto que esto representa para la economía y el turismo local.

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Según datos del Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT), el evento no solo reunirá a miles de seguidores, sino que también generará un aporte superior a los $99.000 millones. Esta cifra engloba los gastos de los asistentes en diferentes rubros, incluyendo alimentación, alojamiento, transporte dentro de la ciudad, compras y recuerdos. La magnitud de este movimiento económico subraya cómo los espectáculos de talla internacional tienen un efecto directo en distintos sectores, dinamizando la oferta comercial y de servicios en la capital.

El alcance del fenómeno va más allá de las fronteras locales, ya que el informe citado indica que el 18,4 % de la boletería se vendió fuera de Colombia, con una alta participación de compradores desde Ecuador, México y Venezuela. Este dato se refuerza con el aumento del 46,6 % en las reservas aéreas hacia Bogotá entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, reflejando la relevancia internacional del evento. Adicionalmente, el IDT calcula que cerca del 25 % de los asistentes provendrá de otras ciudades colombianas, confirmando a Bogotá como destino central de turismo de eventos.

La experiencia para los visitantes no termina con el concierto. El recorrido cultural de la capital, su gastronomía, las zonas comerciales y otros planes turísticos se suman al atractivo principal, incentivando una estadía más prolongada. Dentro del análisis de gasto, el alojamiento supone una de las inversiones más altas, con una estimación de $29.384 millones, seguido de transporte interno ($17.557 millones), compras y recuerdos ($12.976 millones) y un importante consumo de alimentos y bebidas ($39.108 millones).

Estos conciertos con boletería agotada no solo consolidan a Bogotá como anfitrión de eventos internacionales, sino que impulsan la economía y muestran el potencial turístico de una ciudad vibrante. De acuerdo con el llamado de los organizadores, la invitación para los asistentes y turistas incluye disfrutar el evento y aprovechar la oferta diversa que brinda la capital antes y después del espectáculo.

¿Cuál es el impacto económico de los conciertos de BTS en Bogotá?

Los conciertos de BTS en Bogotá, según el Instituto Distrital de Turismo (IDT), generarán un aporte económico de más de $99.000 millones, considerando gastos en alimentos, alojamiento, transporte, compras y recuerdos. Este movimiento beneficia a sectores clave de la ciudad, destacando el papel de la capital como destino principal para grandes espectáculos y fortaleciendo la economía local.

¿Qué porcentaje de asistentes y turistas internacionales se espera para los conciertos de BTS en Bogotá?

El IDT reporta que el 18,4 % de las entradas se compró fuera de Colombia, principalmente desde Ecuador, México y Venezuela. Además, aproximadamente el 25 % de los asistentes serán visitantes de otras ciudades del país, lo que evidencia la capacidad de Bogotá para atraer tanto turismo internacional como nacional a través de eventos culturales de gran escala.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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