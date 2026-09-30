Por: CENET

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La reconocida cadena hotelera Aria Hotels, originaria de Grecia, anunció su próxima inversión en Colombia con la construcción de un nuevo hotel en Cartagena de Indias. El anuncio fue hecho por José Manuel Restrepo, vicepresidente, a través de su cuenta en X, en el contexto de las actividades de la #MisiónCrecer. De acuerdo con Restrepo, la llegada de Aria Hotels forma parte de una serie de decisiones de compañías internacionales que han optado por instalar sus operaciones en el territorio colombiano, resaltando el atractivo que ofrece el país en el sector turístico.

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Restrepo afirmó en su publicación: “¡Colombia es la respuesta! Aria Hotels, cadena griega, decidió apostar por nuestro país para abrir un nuevo hotel”. Además, relacionó el interés de la cadena griega con la dinámica de la inversión extranjera y señaló las oportunidades que la actividad turística puede ofrecer al país. Según el vicepresidente, la construcción del hotel en Cartagena tendrá un impacto positivo en la generación de empleo y la creación de nuevas oportunidades asociadas a proyectos turísticos, al manifestar que “más inversión significa más empleo, más oportunidades y más desarrollo”.

Pese a la relevancia del anuncio, Restrepo no especificó detalles sobre el monto exacto de la inversión, el número de habitaciones del nuevo edificio ni el tiempo estimado para el inicio o terminación de las obras. Sin embargo, subrayó el valor simbólico que representa la entrada de un nuevo actor internacional al sector hotelero colombiano, especialmente en Cartagena de Indias, destino que destaca por su relevancia turística y por ser uno de los epicentros hoteleros enfocados tanto a visitantes nacionales como internacionales.

El vicepresidente consideró la llegada de Aria Hotels como un indicio de la confianza que los inversionistas extranjeros tienen en Colombia y su potencial turístico. En palabras de Restrepo, es “una muestra de la confianza que los inversionistas internacionales tienen en nuestro territorio, en nuestro talento y en el enorme potencial del turismo”. Asimismo, resaltó el objetivo de la #MisiónCrecer, dirigida por el presidente Abelardo De La Espriella, que busca promover y facilitar la inversión internacional, vinculando estos desarrollos con la generación de empleo y el crecimiento económico en Colombia. “Seguimos abriendo las puertas de nuestra Patria Milagro al mundo”, concluyó Restrepo en su declaración.

¿Por qué Aria Hotels decidió invertir en Cartagena de Indias?

De acuerdo con José Manuel Restrepo, vicepresidente, la decisión de Aria Hotels se relaciona con el potencial que ofrece Colombia en el sector turístico y la confianza que la empresa deposita en el país. Cartagena de Indias, en particular, es un destino clave tanto para el turismo nacional como internacional, lo que representa una oportunidad estratégica para el crecimiento de la cadena hotelera en la región.

¿Qué impacto tendrá la llegada de Aria Hotels en Cartagena y el sector turístico colombiano?

Según la información proporcionada por Restrepo, la inversión de Aria Hotels en Cartagena se traducirá en nuevas oportunidades de empleo y contribuirá al desarrollo de proyectos turísticos en la ciudad. La inclusión de un operador internacional de origen griego refuerza el atractivo de Colombia para la inversión extranjera y contribuye al fortalecimiento de la oferta hotelera y el posicionamiento de Cartagena como destino destacado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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