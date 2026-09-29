Por: EL PILON SA

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La Corporación Autónoma del Cesar (CORPOCESAR) junto a la Alcaldía Municipal de Becerril desarrollan un innovador proyecto para transformar la gestión del agua en comunidades rurales de este municipio. De acuerdo con la información entregada, la iniciativa se centra en instalar sistemas de recolección y almacenamiento de aguas lluvias, con el objetivo de fortalecer la resiliencia de las poblaciones locales frente al cambio climático y las variaciones en la disponibilidad del recurso hídrico.

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En concreto, la propuesta pretende aprovechar el agua lluvia recolectada durante la temporada de precipitaciones, almacenándola para su uso durante los períodos de sequía. Según CORPOCESAR, el plan incluye la construcción e instalación de cubiertas metálicas especialmente diseñadas para recoger el agua, así como la instalación de bombas manuales que facilitan el acceso al líquido almacenado. Adicionalmente, se están desarrollando capacitaciones para que los beneficiarios conozcan el funcionamiento y el mantenimiento de estos sistemas, garantizando su sostenibilidad a largo plazo.

El proyecto contempla la entrega de 90 tanques de cinco mil litros y 5 tanques de veinte mil litros de capacidad, destinados a 95 familias que habitan en once veredas de Becerril: Capihuara, Villa Matilde, Las Mercedes, Hatillo, Los Manantiales, Fátima, Las Nuevas Mercedes, Cartagena, Las Piñas, El Centro y El Porvenir. Estas zonas han experimentado históricamente limitaciones serias en el acceso al agua, por lo que la iniciativa podría transformar la calidad de vida de más de mil habitantes, en especial de quienes son más vulnerables ante la escasez del recurso.

La ejecución de las obras ha sido documentada por CORPOCESAR, que informó un avance del 82 %, evidenciando la construcción de más de la mitad de los tanques previstos y el desarrollo de jornadas de capacitación comunitaria y formalización de los beneficiarios. Además, se ha avanzado en la construcción de cubiertas e instalación de bombos manuales, elementos esenciales para el funcionamiento del sistema.

Al unir esfuerzos institucionales, CORPOCESAR y la alcaldía buscan cimentar una alternativa sostenible y efectiva para la gestión comunitaria del agua, demostrando que el aprovechamiento de las lluvias puede ser clave para enfrentar los desafíos del clima y mejorar el bienestar en las zonas rurales.

¿Cuáles son los beneficios de los sistemas de recolección de aguas lluvias para las comunidades rurales?

Los sistemas de recolección de aguas lluvias permiten asegurar la disponibilidad de agua durante las temporadas secas, en especial en zonas donde el acceso al recurso hídrico es limitado. Gracias a estos sistemas, las comunidades rurales pueden contar con una fuente alterna y sostenible de agua, lo que contribuye a mejorar las prácticas de gestión y fortalece su adaptación frente a la variabilidad climática.

¿Cómo funcionan los tanques de almacenamiento de aguas lluvias instalados en Becerril?

Estos tanques se alimentan mediante el agua que es recolectada por cubiertas metálicas diseñadas para canalizar las precipitaciones. El agua es almacenada en tanques de gran capacidad y extraída a través de bombas manuales, facilitando el acceso para los miembros de la comunidad. Además, las labores de capacitación garantizan el uso adecuado y el mantenimiento de los equipos a largo plazo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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