Por: Portal Bogotá

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La IV Semana Distrital de Salud Oral reúne a colegios públicos y privados de Bogotá en una iniciativa que busca fortalecer los hábitos de cuidado bucal desde las aulas y llevarlos hasta los hogares, involucrando no solo a estudiantes, sino también a comunidades educativas y familias. El evento central de este año, ‘La Cepillatón’ en seco, se desarrolla el 29 de septiembre y tiene como objetivo crear rutinas sólidas de cepillado, facilitando que estudiantes repliquen estas prácticas en casa con el acompañamiento de seres queridos. Todo el marco de la semana gira en torno al lema "La sonrisa nos une", resaltando la importancia del cuidado oral como un elemento colectivo y cotidiano. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación de Bogotá, la campaña involucra desde la primera infancia hasta la adolescencia, promoviendo que los buenos hábitos acompañen a las personas toda la vida.

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Daniel Eduardo Mora, director de Bienestar Estudiantil de la Secretaría de Educación, destacó que en las instituciones educativas se busca impulsar no solo el aprendizaje académico, sino también la formación en actividades que promuevan el cuidado y el bienestar. Según sus palabras, una "sonrisa sana refleja todo lo bueno que tenemos y nos permite interactuar", subrayando que educar implica también aprender a quererse.

Por su parte, Gerson Bermont Galavis, secretario distrital de Salud, recalcó la importancia de cambiar la visión tradicional del autocuidado oral, que suele restringirse solo a momentos de dolencia. Para él, el reto de la ciudad es prevenir los problemas antes de que surjan y llevar la promoción de la salud bucal a “hogares, colegios, jardines y territorios”. Asimismo, enfatizó el papel de la agenda MAS Bienestar, que busca acercar la prevención a los ciudadanos, demostrando que una sonrisa saludable se construye diariamente y de manera colectiva.

La programación va más allá de eventos pedagógicos y se transforma en un diálogo con las localidades. Así, se llevan a cabo espacios como ‘La salud oral local y los retos de ciudad’, en los que alcaldes y líderes sociales aportan insumos para la futura Política Pública Distrital de Salud Oral. Datos oficiales señalan que en 2025 las estrategias de Integración Social, como La Cepillatón y La Maleta Viajera, llegaron a 51.553 participantes y este año el esfuerzo se articula en torno al ‘Decálogo de la Sonrisa’: diez recomendaciones que extienden el cuidado a aspectos emocionales, alimentarios y de vínculo social. A esto se añade ‘La Sonrisa Viajera’, metodología destinada a llevar mensajes y prácticas saludables a diversos entornos de la vida cotidiana.

Adriana González, subdirectora de Infancia de la Secretaría de Integración Social, reforzó la idea de que los hábitos de cuidado y prevención deben surgir en los espacios diarios como jardines, centros de atención y programas sociales, en coordinación con las secretarías de Salud y Educación, para transformar el autocuidado en una práctica diaria, accesible y compartida.

¿Qué es ‘La Cepillatón’ y cuál es su objetivo en la Semana Distrital de Salud Oral?

‘La Cepillatón’ es una jornada en la que colegios públicos y privados de Bogotá promueven el cepillado dental en seco, integrando a estudiantes y comunidades educativas con la meta de fortalecer este hábito en la vida cotidiana y fomentar su réplica en los hogares. Así, se busca que el cuidado oral deje de ser solo una reacción ante el dolor para convertirse en una práctica preventiva y comunitaria.

¿Cuáles son las estrategias principales que impulsa la IV Semana Distrital de Salud Oral en Bogotá?

Entre las principales estrategias de la IV Semana Distrital de Salud Oral se destacan ‘La Cepillatón’, ‘La Maleta Viajera’ y el ‘Decálogo de la Sonrisa’, orientadas a la promoción de hábitos saludables desde la primera infancia. Todas ellas buscan integrar el cuidado oral con aspectos emocionales, alimentarios y sociales, y llegar a niños, jóvenes y familias en diferentes escenarios de la vida cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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