Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Al celebrarse el aniversario número 32 de EL PILÓN, el centro histórico de Valledupar y su reconocida plaza Alfonso López se transformaron en escenarios donde la comunidad expresó su aprecio por la labor periodística del diario. Desde su fundación en 1994, EL PILÓN se ha consolidado como una memoria gráfica y escrita fundamental para los habitantes del Cesar y La Guajira, situación que quedó evidenciada en los testimonios recogidos en esta conmemoración.

Sigue a PULZO en Discover

El periódico es considerado tanto una herramienta turística como un vínculo con el folclor vallenato. Así lo relató Joel Hernández, turista de Bogotá, quien resaltó que gracias al diario pudo ubicar los puntos más relevantes de la ciudad y aprender sobre la historia local y las placas de los Reyes Vallenatos. Estas experiencias se combinan con las palabras de Leonardo Jiménez, guía turístico de la plaza Alfonso López, quien subrayó el valor de mantener viva la prensa escrita pese a los retos: "A pesar de los inconvenientes, se ha mantenido".

El significado del nombre del periódico también tiene un fuerte anclaje identitario. Naul de Jesús Ramírez Luquez, habitante tradicional, explicó que EL PILÓN toma su nombre de un instrumento de madera usado en la cocina campesina para pilar granos, y que su denominación resalta la identidad y las costumbres de la región. Esta conexión con lo autóctono fue celebrada por sectores culturales, como expresó Frank Domingo Martínez Fuentes, gestor del patrimonio, al señalar que el diario llenó un vacío informativo y ha logrado posicionarse y sobrevivir en el panorama mediático de la región.

El reconocimiento desde la ciudadanía es general. Jairo David González compartió su satisfacción por la información constante que el diario ofrece sobre el Cesar y La Guajira, elogiando además la atención y amabilidad de los periodistas. A esto se suma la visión de Santiago Otálora, residente desde 1965, quien recordó que en tiempos pasados solo existía la radio y hoy EL PILÓN es protagonista en la oferta informativa local. Finalmente, las palabras de afecto y buenos deseos no faltaron, como las de Roberto Buelvas y "El Tibi", quienes resaltaron el orgullo y la arraigada relación del diario con los habitantes y la cultura vallenata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué EL PILÓN es importante para la memoria cultural y periodística de Valledupar?

De acuerdo con testimonios recogidos en el aniversario del diario, EL PILÓN mantiene vivos tanto la tradición como la actualidad del Cesar y La Guajira, actuando como guía turística y cronista del folclor vallenato. Su permanencia durante 32 años lo posiciona como un referente que conecta a la población con sus raíces y la historia local.

¿Cuál es el origen y significado del nombre EL PILÓN en el contexto vallenato?

El nombre EL PILÓN hace referencia a un instrumento tradicional de madera, utilizado en ambientes campesinos para pilar maíz y arroz. Elegir este nombre resalta la identidad y sentido de pertenencia con la cultura vallenata, valor que fue destacado tanto por habitantes como por representantes culturales en el evento conmemorativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.