Por: Noticiero 90 minutos

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Protección Animal y la alcaldía de Cali han puesto en marcha una nueva serie de jornadas de esterilización gratuita para animales de compañía en la ciudad. Estas actividades comenzaron el 28 de septiembre y se desarrollarán hasta el 30 de septiembre, desde las 7:00 a. m., en tres comunas diferentes. De acuerdo con la información oficial, esta iniciativa pertenece a la campaña “Un compromiso con amor”, enfocada en garantizar la atención sanitaria básica y el bienestar de mascotas caleñas.

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El propósito central de estas jornadas es fortalecer la salud de los animales y brindar un mecanismo efectivo para controlar la población de perros y gatos en Cali. Según Protección Animal, la esterilización, además de prevenir enfermedades, contribuye a mejorar el comportamiento de las mascotas, lo que repercute de forma positiva en la convivencia entre humanos y animales en la ciudad.

Para facilitar el acceso, la alcaldía de Cali ha habilitado tres puntos estratégicos: el CALI 18, ubicado en la Calle 4 #94-100, donde la jornada se desarrolló el 28 de septiembre; el parqueadero de Villa al Mar, en la Avenida 6 oeste con Calle 3C oeste, en la comuna 1, que será sede el 29 de septiembre; y la carrera 41 # 13A-55, en el barrio El Guabal de la comuna 10, lugar en el que se llevará a cabo la última jornada, patrocinada por Tropicana. Todas las jornadas comienzan a partir de las 7:00 a. m.

Para garantizar la seguridad y el bienestar de las mascotas, existen requisitos claros: los animales que participen deben tener entre 6 meses y 6 años y pesar menos de 25 kilogramos. Además, deben estar en ayuno de agua y comida por al menos 12 horas antes del procedimiento. Los responsables deben llevar una fotocopia de su cédula por cada mascota y contar con implementos como guacal, bozal y elementos de higiene para el transporte. Estas condiciones buscan asegurar tanto la correcta realización del procedimiento como la protección de los animales y sus dueños.

La alcaldía reitera que estas jornadas son esenciales para garantizar el bienestar y mejorar la calidad de vida de las mascotas que habitan en Cali, apostando por una convivencia responsable y en armonía dentro de la comunidad.

¿Dónde y cuándo serán las jornadas de esterilización gratuita para mascotas en Cali?

Las jornadas se realizarán el 28, 29 y 30 de septiembre, comenzando a las 7:00 a. m., en tres puntos: CALI 18 (Calle 4 #94-100), el parqueadero de Villa al Mar (Avenida 6 oeste con Calle 3C oeste, comuna 1) y la carrera 41 # 13A-55 en el barrio El Guabal (comuna 10), la última con apoyo de Tropicana.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la esterilización gratuita de mascotas en Cali?

Los requisitos incluyen que el animal tenga entre 6 meses y 6 años, pese menos de 25 kg, esté en ayuno de 12 horas, y el dueño lleve fotocopia de su cédula, implementos de higiene, guacal y bozal para su transporte. Estas medidas garantizan la seguridad y el bienestar durante la jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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