Cuando uno empieza a interesarse por pilates en casa, aparece rápidamente un problema: la lista de accesorios puede crecer bastante.
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Un día parece suficiente con una colchoneta. Después aparecen el aro de pilates, las bandas, una pelota, pesas, deslizadores y otros elementos que pueden complementar los ejercicios. Por eso me llamó la atención este kit de pilates, que reúne varios de esos accesorios en un solo paquete y tiene un precio de $ 99.296.
La propuesta es sencilla: en lugar de comprar cada elemento por separado, tener diferentes herramientas para variar los entrenamientos desde el comienzo.
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Un aro y una pelota para empezar
Los dos elementos que más identifico con pilates son el aro y la pelota. El kit incluye un aro de pilates de 14 pulgadas, con mangos acolchados y una estructura de fibra de vidrio y goma. Está pensado para añadir resistencia a ejercicios de piernas, brazos, espalda y core.
También trae una pelota de 9,8 pulgadas, fabricada en PVC y con superficie antideslizante. Su función es introducir un elemento de inestabilidad en determinados movimientos y permitir variaciones de ejercicios.
No significa que estos accesorios hagan el entrenamiento automáticamente más efectivo, pero sí pueden servir para cambiar los ejercicios y trabajar el control corporal de diferentes maneras.
Lo que más me sorprendió: las bandas
Aquí entendí por qué el paquete intenta funcionar como un kit completo. Incluye cinco bandas de resistencia con bucle, con diferentes niveles, además de tres bandas elásticas largas y una banda de resistencia en forma de ocho.
Eso permite tener diferentes niveles de resistencia para ejercicios de fuerza, movilidad y estiramiento. Para alguien que está comenzando, tener varias resistencias puede ser útil porque no todos los movimientos requieren la misma intensidad.
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Además, las bandas ocupan poco espacio, por lo que no tendría que convertir una habitación en un gimnasio para guardarlas.
También incluye pesas para muñecas y tobillos
El paquete incorpora dos pesas ajustables de una libra cada una, que pueden utilizarse en muñecas o tobillos. Su peso total es de dos libras y cuentan con una capa de silicona diseñada para que resulten cómodas durante el movimiento.
Aquí sí tendría presente algo: no necesariamente usaría las pesas en todos los ejercicios. Su utilidad depende del movimiento y del nivel de entrenamiento. La ventaja es tenerlas disponibles para añadir resistencia progresivamente cuando un ejercicio ya resulta demasiado sencillo.
Los pequeños accesorios también cuentan
El kit no termina ahí. Incluye dos discos deslizantes, que pueden utilizarse con manos o pies sobre determinadas superficies, y una correa elástica para estiramiento.
También trae un par de medias de pilates con puntos de silicona antideslizantes, además de seis guías de entrenamiento. Y hay otro detalle práctico: una bolsa de almacenamiento para guardar los accesorios.
Ese último elemento parece menor, pero cuando hay tantas piezas diferentes, tener dónde guardarlas puede evitar que las bandas terminen en un cajón, el aro debajo de la cama y la pelota rodando por toda la casa.
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¿Vale la pena comprar todo este kit?
Lo que más me gusta de la propuesta es que está pensada para alguien que todavía está armando su espacio de entrenamiento en casa. Por $ 99.296, el paquete reúne un aro, una pelota, diferentes bandas, pesas, deslizadores, correa y otros accesorios.
No compraría el kit simplemente porque trae muchas cosas. La pregunta que me haría es otra: ¿realmente voy a utilizar varios de estos elementos? Si la respuesta es sí, tenerlos en un solo paquete puede resultar práctico frente a comprar cada accesorio por separado.
Y para alguien que apenas está empezando con pilates, también permite experimentar con diferentes tipos de ejercicios antes de decidir cuáles accesorios utiliza con mayor frecuencia.
Al final, esa fue la parte que más me convenció: no se trata de tener el gimnasio completo en casa, sino de contar con suficientes herramientas para que la rutina no termine siendo siempre la misma.
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