Por: EL PILON SA

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Lucas Francesco Murillo, un niño de tan solo 7 años, volvió a aparecer públicamente a través de redes sociales luego de haber pasado por una cirugía cardíaca compleja. “Ya me hicieron la cirugía y también me duele un poco, pero un doctor me pone medicamento y con eso me siento bien”, expresó el menor, quien permanece hospitalizado mientras avanza en su recuperación. Lucas emocionó a Colombia al compartir su pedido de ayuda médica en un video, lo que llevó a que tanto profesionales como ciudadanos siguieran atentamente su situación.

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La intervención que recibió Lucas fue realizada el 21 de septiembre en la Fundación Cardiovascular de Colombia, ubicada en Floridablanca, Santander. Se trató de un procedimiento denominado Fontan extracardíaco fenestrado, el cual duró cerca de seis horas y tiene como fin modificar la circulación de la sangre para facilitar su llegada a los pulmones, reduciendo así la carga sobre el corazón. Según reportó La FM, esta cirugía requirió una vigilancia médica especializada, dada la gravedad de la enfermedad que padece el menor.

Lucas nació con una cardiopatía congénita severa asociada con el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, un diagnóstico que ha significado múltiples retos médicos desde sus primeros días de vida. Antes de esta nueva intervención, ya había atravesado tres cirugías a corazón abierto y once cateterismos, lo que evidencia la complejidad y el seguimiento estricto que amerita su caso. De acuerdo con los especialistas, la alternativa de un trasplante fue evaluada, pero finalmente se optó por el procedimiento realizado en septiembre.

A pesar del intenso proceso médico, Lucas ha demostrado avances en su recuperación. Compartió que ya inició ejercicios de movilidad y que puede alimentarse por vía oral bajo supervisión. Su deseo es regresar a Cúcuta, donde reside junto a su familia. La historia de Lucas trascendió tanto que llegó a oídos del presidente Abelardo De La Espriella, quien sostuvo una videollamada con él y le ofreció apoyo, manifestando: “Lucas, no estás solo, te vamos a ayudar en todo lo que necesitas”.

Actualmente, Lucas continúa sometido a terapias y atención especializada, mientras médicos y familiares permanecen atentos ante cada señal de progreso o eventualidad en su recuperación.

¿En qué consiste la cirugía Fontan extracardíaco fenestrado realizada a Lucas Murillo?

La cirugía Fontan extracardíaco fenestrado, realizada a Lucas Murillo, es un procedimiento que busca modificar el flujo sanguíneo para facilitar su llegada a los pulmones, reduciendo así el trabajo que debe efectuar el corazón. Este método es especialmente usado en pacientes con cardiopatías complejas, como el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, y requiere atención médica especializada durante y después de la operación.

¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de Lucas Murillo tras su última cirugía cardíaca?

Tras la cirugía, Lucas Murillo permanece en la clínica bajo estricta vigilancia médica. Ha iniciado ejercicios de movilidad y ya puede volver a consumir alimentos por vía oral. De acuerdo con los reportes, sus avances han sido favorables, aunque el proceso sigue siendo delicado, dada la gravedad de su enfermedad de base y los múltiples procedimientos a los que ha sido sometido desde su nacimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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