Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa apostando al turismo como motor clave para su desarrollo económico, y en esa línea, la ciudad llevará su oferta a uno de los escenarios más relevantes del sector: la Feria Internacional de Turismo de América Latina, conocida como FIT. Esta plataforma, que en septiembre celebrará su edición número 30 en Buenos Aires, Argentina, será el escenario donde la capital colombiana buscará consolidar nuevas alianzas y fortalecer su presencia internacional, según información oficial divulgada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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De acuerdo con lo informado, la delegación bogotana estará encabezada por el Instituto Distrital de Turismo (IDT), entidad que ha diseñado una agenda enfocada en encuentros estratégicos con destinos y organismos líderes del turismo mundial. El objetivo principal de esta participación es fortalecer cooperación, promover el intercambio de conocimientos y abrir nuevas oportunidades comerciales para el sector turístico de la capital.

La directora del IDT, Ángela Garzón, explicó claramente que la cita en FIT Argentina constituye una oportunidad única para exponer la oferta de Bogotá en mercados estratégicos de la región. "Queremos que estos encuentros se conviertan en acciones concretas de promoción y en nuevas oportunidades para nuestros empresarios y para la ciudad", afirmó Garzón.

Durante el evento, la delegación bogotana sostendrá reuniones con entidades reconocidas como Visit Argentina, Visit Buenos Aires, la Agencia Córdoba Turismo, InvestSP (agencia de inversiones del estado de São Paulo), Visite São Paulo Convention Bureau y Visit Rio de Janeiro, entre otras. Además, se prevén espacios de intercambio institucional y comercial con representantes turísticos de Uruguay y Portugal. Esta estrategia busca no solo atraer más visitantes internacionales, sino también fortalecer el posicionamiento de Bogotá como un destino relevante en el escenario global.

Un momento destacado en la agenda será el conversatorio y la presentación de destino programada para el 29 de septiembre en el stand de la Agencia Córdoba Turismo, donde se socializarán los avances en la alianza entre Bogotá y la provincia argentina de Córdoba, mostrando resultados concretos y potenciales beneficios conjuntos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo de la participación de Bogotá en la Feria Internacional de Turismo de América Latina?

El propósito central de que Bogotá acuda a la Feria Internacional de Turismo de América Latina es consolidar alianzas y oportunidades de negocio que fortalezcan el sector turístico en la ciudad. De acuerdo con lo declarado por el Instituto Distrital de Turismo, la visita busca generar cooperación, intercambio de conocimiento y expandir la promoción internacional de Bogotá entre actores clave de la industria.

¿Qué acciones de cooperación turística se desarrollarán entre Bogotá y Córdoba durante la feria FIT?

Según la información oficial, Bogotá y la provincia argentina de Córdoba presentarán durante la feria los avances en su alianza turística. Está previsto un conversatorio y una presentación de destino en el stand de la Agencia Córdoba Turismo, donde se expondrán las acciones conjuntas realizadas y las oportunidades derivadas de este trabajo bilateral en materia de promoción y desarrollo turístico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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