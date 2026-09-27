Por: El Espectador

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Bogotá alcanzó un hito significativo en el turismo de negocios al ubicarse en el puesto 36 del escalafón mundial elaborado por la International Congress and Convention Association (ICCA). Este reconocimiento se debe a la recepción de 63 congresos y convenciones internacionales de asociaciones en 2025, cifra que supera en 20 reuniones al registro del año anterior, cuando la ciudad contabilizó 43 encuentros. Este avance, que fue del 46,5 % de acuerdo con los datos reportados por Portafolio, permitió a la capital colombiana escalar 15 posiciones y consolidarse como el principal destino del país en este segmento, así como el cuarto de América Latina. La medición de ICCA analizó la actividad de más de 1.500 ciudades en todo el mundo.

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El resultado se dio a conocer durante el Día Mundial del Turismo y coincide con informes de Invest in Bogotá. Esta agencia sostiene que Bogotá concentra el 64 % del turismo de reuniones y eventos en Colombia, un segmento fundamental conocido como turismo MICE (por sus siglas en inglés: reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones). Es importante señalar que el escalafón de ICCA considera exclusivamente reuniones de asociaciones internacionales que rotan entre al menos tres países y reúnen participantes de distintas nacionalidades bajo criterios específicos. Por tanto, el puesto 36 refleja únicamente el mercado de congresos internacionales asociativos y no el total del turismo en la ciudad.

El informe GlobeWatch 2025 detalla que, de las 12.438 reuniones internacionales elegibles, Bogotá organizó 63 y en Colombia se realizaron 158. Esto significa que la capital fue escenario de casi el 40 % de los eventos de este tipo en el país durante 2025. Además, Invest in Bogotá indica que el 24 % de los turistas en la ciudad realiza alguna actividad de negocios, ampliando el impacto del turismo MICE, que también incluye convenciones corporativas, exposiciones y otros encuentros empresariales.

El crecimiento del sector ha sido posible gracias a una robusta infraestructura. Según Portafolio, Bogotá cuenta con más de 220 espacios para congresos y convenciones, con capacidad para 550.000 asistentes, y 11 recintos pueden acoger a más de 10.000 personas cada uno. Corferias, Ágora Bogotá y el hotel Hilton Bogotá Corferias constituyen el núcleo de esta oferta, complementada por más de 600 hoteles, 29.000 habitaciones y el aeropuerto El Dorado, con 51 conexiones internacionales directas.

Para 2026, Invest in Bogotá ya ha confirmado 19 eventos internacionales provenientes de 11 mercados, esperando más de 5.200 asistentes y un impacto económico superior a los US$5,8 millones. La proyección incluye congresos ya programados hasta 2032, abarcando áreas como medicina, salud y política pública, consolidando así la relevancia de Bogotá en la industria de reuniones y eventos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos debe cumplir un evento para ser incluido en el ranking de ICCA en Bogotá?

Para hacer parte del escalafón de la International Congress and Convention Association (ICCA), un evento debe ser promovido por una asociación internacional, realizarse de manera rotativa en al menos tres países y reunir participantes de distintas nacionalidades. Estas condiciones excluyen conciertos, ferias comerciales, eventos deportivos o empresariales que no cumplan esos criterios específicos.

¿Por qué es importante el turismo MICE para la economía de Bogotá?

El turismo MICE en Bogotá representa una parte clave de la economía local, ya que atrae eventos internacionales que impulsan la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y el desarrollo de múltiples servicios. De acuerdo con Invest in Bogotá, este segmento concentra el 64 % del turismo de reuniones y eventos del país y, solo en el primer semestre de 2026, se estima un impacto económico superior a cinco millones de dólares gracias a los eventos captados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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