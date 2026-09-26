Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante un operativo reciente, funcionarios se desplegaron para inspeccionar de manera detallada varios vehículos dedicados al transporte de pasajeros, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la reglamentación y las condiciones técnicas requeridas. Las autoridades examinaron no solo el estado técnico-mecánico de estos automotores, sino también la documentación y los requisitos esenciales para su circulación regular, según pudo conocerse en la jornada. La intervención incluyó la revisión minuciosa de los vehículos para garantizar que se encuentren aptos para operar de forma segura, conforme a los lineamientos establecidos.

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Adicional a las inspecciones vehiculares, la Policía llevó a cabo registros personales y consultas de antecedentes a pasajeros y conductores. Este procedimiento forma parte de las labores preventivas y de seguridad que se adelantan durante este tipo de controles, dirigidos específicamente al transporte público informal conocido como “chivas”. Estas actividades buscan anticipar situaciones de riesgo y fortalecer la tranquilidad de quienes circulan por las vías en este tipo de automotores.

En el desarrollo de la jornada, fue posible identificar algunas irregularidades considerables. Por ejemplo, se hallaron sillas desprendidas en algunos de los vehículos evaluados, lo que significa un riesgo para los pasajeros y podría derivar en accidentes. Esta situación recibió la sanción correspondiente de acuerdo con la normatividad vigente, como una medida ejemplar para quienes no mantienen las condiciones mínimas de seguridad exigidas.

La importancia de estos controles reside en que las “chivas” son usadas principalmente para recorridos turísticos y actividades de entretenimiento en diversos sectores urbanos, aspecto que incrementa la responsabilidad de garantizar su adecuado funcionamiento. Las revisiones, entonces, no solo responden a reportes o denuncias provenientes de la comunidad, sino a una tarea continua de vigilancia que busca prevenir eventos lamentables.

José Pineda, comandante del Cuerpo de Agentes de Tránsito, destacó que este tipo de operativos integra las acciones que se desarrollan para robustecer la vigilancia y asegurar que los vehículos destinados al transporte de personas cumplan con lo estipulado para prestar el servicio. De acuerdo con Pineda, la labor tiene como fin principal proteger la vida y esforzarse por mantener el orden vial, recalcando la importancia de priorizar la seguridad de los usuarios y de la ciudadanía en general. “La seguridad vial y la vida están primero”, afirmó.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales irregularidades encontradas en las chivas durante el operativo?

Durante el operativo, la anomalía destacada fue la presencia de sillas desprendidas en algunos vehículos, lo que representa un riesgo para la seguridad de los pasajeros. Esta infracción condujo a la imposición de las sanciones respectivas por parte de las autoridades, quienes buscan reforzar la vigilancia y el cumplimiento de las normas para evitar incidentes durante el transporte de personas.

¿Por qué son importantes los controles técnicos y de seguridad en vehículos turísticos como las chivas?

La importancia radica en que estos vehículos, conocidos como “chivas”, se usan principalmente para actividades turísticas y de entretenimiento, lo que implica transportar a numerosas personas. Realizar controles técnicos y de seguridad permite prevenir accidentes, responder a denuncias ciudadanas y garantizar condiciones óptimas para los usuarios, de acuerdo con lo señalado por José Pineda, comandante del Cuerpo de Agentes de Tránsito.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).