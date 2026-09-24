Por: Noticiero 90 minutos

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El Valle del Cauca es uno de los departamentos más avanzados en la elaboración del Plan Específico de Acción para la Recuperación (PAER) tras la emergencia ocasionada por el reciente terremoto. Desde el primer momento, la gobernación priorizó la reconstrucción del departamento y debió adaptar sus métodos para ganar eficiencia, según se informó en las declaraciones recogidas por 90 Minutos. Aunque existen protocolos planeados por la Unidad de Gestión de Riesgo, la gravedad de la situación llevó a delegar la creación del PAER al departamento administrativo de Planeación. Para definir los lineamientos de este plan, se organizaron mesas de análisis con la participación de expertos locales y nacionales, buscando así una estrategia adecuada y eficaz para encarar la magnitud del desastre.

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De acuerdo con Nicolás Guzmán, director de Planeación del Valle del Cauca, los protocolos establecen que, luego de una evaluación de daños y necesidades, se procede con la formulación del PAER. Este plan aborda impactos considerables en sectores como la economía, la agricultura y el turismo, razón por la cual se asignó a Planeación la construcción de la hoja de ruta de la recuperación. Según el informe de Ingeniar Risk Intelligence, empresa de ingeniería colombiana responsable del diagnóstico, las pérdidas económicas en el país ascienden a 30 billones de pesos, de los cuales 19 billones corresponden a Valle del Cauca.

Para priorizar los municipios y zonas afectadas, se diseñaron índices basados en el número de personas afectadas, viviendas dañadas en comparación con la oferta habitacional previa, disponibilidad de servicios de salud, capacidad de obtención de recursos y conectividad. El diagnóstico identificó 11 municipios con un nivel muy alto de criticidad y otros 11 con alta vulnerabilidad. Las acciones de recuperación fueron organizadas en tres etapas: respuesta inmediata, rehabilitación temprana y recuperación. Actualmente, la fase de rehabilitación temprana aborda, con prioridad, reparaciones urgentes como en las instituciones educativas, donde al menos 700 fueron afectadas y más de 103.700 estudiantes impactados.

En cuanto al presupuesto, la emergencia afectó drásticamente al departamento: el 28 % de las empresas nacionales no pueden operar con normalidad, más de mil establecimientos turísticos resultaron dañados y 1.255 hectáreas agrícolas sufrieron pérdidas. Guzmán señaló que la financiación deberá obtenerse de fuentes diversas: recursos locales, el denominado fondo ‘patria milagro’, cooperación internacional y el sector privado. Si bien la ley 1523 establece hasta dos años de declaratoria de desastre, las autoridades consideran que la recuperación total requeriría al menos cuatro años debido a la magnitud del evento. Toda la información sobre los índices, avances y el PAER está disponible en la página oficial de la gobernación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el PAER y por qué es clave para la reconstrucción del Valle del Cauca?

El PAER, o Plan Específico de Acción para la Recuperación, es un documento técnico y estratégico encargado de trazar la hoja de ruta para superar los daños ocasionados por la emergencia. Su importancia radica en que prioriza acciones, recursos y zonas afectadas, permitiendo una atención eficiente y escalonada, como evidencian los datos y testimonios citados en el informe presentado por Planeación del Valle del Cauca.

¿Cuánto tiempo tomará la recuperación completa del Valle del Cauca tras el terremoto?

Aunque la ley 1523 establece un plazo máximo legal de dos años para la declaratoria de desastre, según declaraciones recogidas por 90 Minutos, las autoridades del Valle del Cauca estiman que la recuperación total podría tomar hasta cuatro años, debido a la magnitud de los daños y los retos financieros y logísticos involucrados en el proceso.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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