Por: CENET

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La escasez de recursos para materializar proyectos de agua y saneamiento fue uno de los temas centrales que expuso el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, durante el Congreso Andesco en Cartagena. El funcionario reveló que, al asumir el ministerio, se encontró con una marcada diferencia entre las necesidades reales de los territorios y el dinero disponible para cubrirlas, lo que, según explicó, evidencia una falta de articulación entre el Gobierno nacional y el sector de servicios públicos.

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Beltrán utilizó la expresión "una desconexión completa del gobierno nacional con el sector" para describir la problemática. Según datos del ministerio expuestos en el evento, existen 1.147 proyectos de agua y saneamiento básico identificados: solo 222 poseen financiación y están activos (de ellos, 152 en ejecución y 70 suspendidos), con una inversión aproximada de 5,5 billones de pesos. Sin embargo, el gran foco de preocupación son los 925 proyectos ya radicados que no cuentan con recursos asignados y que demandan cerca de 14 billones de pesos.

El ministro resaltó la gravedad del asunto al comparar las necesidades frente al presupuesto proyectado para 2027, que alcanzaría los 7 billones de pesos, de los cuales cinco billones provendrían del Sistema General de Participaciones. De esta forma, los fondos disponibles no cubren siquiera la totalidad de los proyectos sin financiación. En palabras de Beltrán: "tengo 700 mil millones para invertirle a una necesidad de 14 billones".

Beltrán también alertó sobre los retos que enfrentan alcaldes de municipios pequeños al tramitar proyectos: algunos, al buscar recursos, se ven involucrados en prácticas irregulares como el pago de coimas sin garantía alguna de obtener los fondos. Por ello, propuso revisar la normatividad y ajustar las reglas para que respondan a las verdaderas necesidades del país, enfatizando que "la normatividad tiene que favorecer a los colombianos y a Colombia entera". Además, invitó a las empresas de servicios públicos y a las organizaciones a crear mecanismos conjuntos para dar viabilidad a los proyectos, sumando creatividad ante las restricciones presupuestales.

El panorama fue aún más complejo al informar sobre el impacto del reciente terremoto, que dejó 311 afectaciones en infraestructura de agua y saneamiento en 16 departamentos, incluidas 141 en acueductos. Beltrán reportó atención sobre casi el 80% de las situaciones críticas gracias al trabajo coordinado con el sector público y privado, especialmente en la remoción de escombros y la entrega de soluciones habitacionales. La reconstrucción planteada por el Ministerio se dividirá en tres fases: remoción y caracterización de daños, entrega de 7.000 soluciones de vivienda (iniciando en zonas rurales y con viviendas industrializadas) en nueve meses, y una fase final de entre dos a cuatro años orientada a reorganizar y reconstruir las áreas afectadas, incluyendo la búsqueda de alternativas tecnológicas y normativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos proyectos de agua y saneamiento en Colombia no tienen financiación según el Ministerio de Vivienda?

Según las cifras presentadas por el ministro de Vivienda en el Congreso Andesco, hay 925 proyectos de agua y saneamiento que ya fueron radicados pero no tienen recursos asignados, sumando una necesidad aproximada de 14 billones de pesos para poder desarrollarse.

¿Cómo afecta la falta de recursos a la ejecución de proyectos de agua y saneamiento tras emergencias como el terremoto?

La falta de recursos limita de manera significativa la respuesta a emergencias, como lo reveló el Ministerio durante el balance del terremoto: aunque se logró atender cerca del 80% de las situaciones críticas gracias a la coordinación con diferentes actores, la insuficiencia presupuestal sigue siendo un obstáculo para la reconstrucción integral y sostenida de la infraestructura de agua y saneamiento en los territorios más afectados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.