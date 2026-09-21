Por: Portal Bogotá

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Bogotá, reconocida como una ciudad en permanente crecimiento y transformación, reafirma la importancia de su patrimonio cultural como un componente dinámico, capaz de adaptarse y responder a las nuevas formas de habitar sus territorios. Este año, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte organiza el evento académico ‘El patrimonio que seremos: Memorias vivas para imaginar la ciudad del futuro’, que tendrá lugar el 24 de septiembre en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá. De acuerdo con la información oficial disponible, la entrada es libre, aunque se requiere inscripción previa a través de los canales digitales de la entidad.

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El encuentro parte de una perspectiva renovada sobre el patrimonio cultural. Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, no se trata únicamente de preservar lo recibido del pasado de manera estática, sino de entenderlo como una construcción viva y en constante actualización. Así, la conservación puede coexistir con la adaptación, el reúso y la activación, permitiendo que el patrimonio sea un agente activo en la transformación del Distrito, contribuyendo a la identidad colectiva de los territorios sin perder su continuidad histórica.

La agenda del evento girará en torno a cuatro ejes principales: el patrimonio como elemento del ordenamiento territorial; el paisaje como escenario físico y social; las memorias vivas en los contextos urbanos; y la expansión del concepto de patrimonio hacia nuevas manifestaciones que podrían surgir en el futuro. Los organizadores destacan la participación de expertos tanto nacionales como internacionales, cuya experiencia permitirá abordar el tema desde diferentes puntos de vista y casos de estudio.

Entre los invitados está Lucía Pesci, geógrafa de Buenos Aires especializada en temas de desarrollo sustentable, quien presentará reflexiones sobre el paisaje urbano y su papel en el desarrollo sostenible. A nivel nacional, se contará con Alberto Herrera Díaz, experto en conservación de patrimonio arquitectónico y urbanismo, quien analizará el caso de Cartagena. Gloria Aponte García, de la Universidad de Ibagué, ofrecerá su visión sobre el paisaje y la permanencia del patrimonio, mientras Victoria Casabianca, de la Alcaldía de Ibagué, también aportará su experiencia en la gestión de patrimonio cultural.

Los temas locales estarán a cargo de figuras reconocidas como Daniel Gutiérrez Vargas, de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, junto a otros expertos vinculados al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y al Instituto Carlos Arbeláez Camacho. Estas voces propondrán una discusión profunda sobre el patrimonio bogotano y su transformación de cara a los próximos años.

¿Cuál es el objetivo principal del evento ‘El patrimonio que seremos’ en Bogotá?

El evento busca promover una reflexión colectiva sobre el patrimonio cultural como un elemento dinámico y cambiante, invitando a superar la visión tradicional de conservación estática. A través de la participación de especialistas y la discusión de casos nacionales e internacionales, se pretende imaginar y construir una visión del patrimonio que responda a las necesidades contemporáneas de Bogotá.

¿Qué significa considerar el patrimonio cultural como una “memoria viva” en el contexto urbano?

Considerar el patrimonio cultural como una memoria viva implica entenderlo como una construcción en constante evolución, que puede adaptarse, actualizarse y tener nuevos usos, permitiendo su interacción con la vida actual de la ciudad. Esto posibilita que mantenga su relevancia, fortaleciendo la identidad y la cohesión social en el entorno urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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