Por: El Espectador

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En un operativo conjunto de gran alcance, las autoridades impusieron medidas cautelares sobre 38 inmuebles ubicados en Bogotá y en los municipios cundinamarqueses de Tabio, Tenjo, Funza y La Calera. El valor total de las propiedades intervenidas supera los COP 379 mil millones, según información suministrada por la Décima Tercera Brigada del Ejército, que actuó en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El objetivo principal de estas acciones es evitar la transferencia, venta o uso de los bienes mientras avanzan las investigaciones penales por presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando.

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El brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Brigada 13, detalló que de los 38 bienes objeto de embargo y secuestro, 21 corresponden a propiedades situadas en Bogotá, especialmente en las zonas de Unicentro y Toberín. Entre los inmuebles intervenidos se destacan locales como Koaj y Lili Pink, que fueron sujetos a la suspensión del derecho de disposición, bajo el argumento de que podrían estar relacionados con actividades ilícitas.

En la zona rural de Cundinamarca, 17 predios quedaron bajo la misma medida restrictiva, lo que impide cualquier acción de disposición sobre ellos hasta que la justicia aclare su origen y destino. Estas acciones hacen parte de una investigación que ha tenido gran relevancia nacional y forma parte del proceso penal adelantado por la Fiscalía.

Vale la pena recordar que el caso Lili Pink se encuentra en el centro de la atención pública. El 16 de septiembre, la Fiscalía informó sobre la imposición de medidas cautelares sobre 45 propiedades asociadas a esta cadena, ubicadas en varias regiones del país y valoradas en más de COP 184.615 millones. El inicio de este proceso se remonta al 27 de abril, cuando se intervinieron más de 400 tiendas vinculadas a la marca y se capturó a varios implicados, incluido Walter Martínez Martínez, abogado procesado por lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, quien no aceptó los cargos. Conforme a la Fiscalía, la organización habría usado empresas fachada para ingresar mercancía y dar visos de legalidad a grandes sumas de dinero.

El ente acusador estima que las operaciones de lavado investigadas superarían los COP 730 mil millones, mientras que el enriquecimiento ilícito ascendería a más de COP 430 mil millones y el contrabando se ubicaría en más de COP 75 mil millones. La SAE será la entidad encargada de administrar los bienes mientras se esclarecen las responsabilidades. Los propietarios y afectados tendrán posibilidad de presentar sus argumentos durante el proceso.

¿Por qué fueron embargados los locales de Koaj y Lili Pink en Bogotá?

Los locales de Koaj y Lili Pink en Bogotá fueron embargados por estar presuntamente vinculados con delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando, según la investigación de la Fiscalía, que asocia estas propiedades a una estructura dedicada a ingresar y distribuir mercancía de manera ilegal.

¿Qué función cumple la Sociedad de Activos Especiales en los procesos de embargo de bienes?

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) es responsable de administrar los bienes intervenidos por las autoridades mientras se decide si regresan a sus dueños o pasan definitivamente al Estado, asegurando su adecuada preservación y evitando que sean usados durante el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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