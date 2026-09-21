Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los vuelos entre Bogotá y Ibagué operados por Avianca tendrán cambios significativos en sus horarios de la tarde a partir de la última semana de octubre de 2026. La modificación fue producto de una gestión articulada entre la Gobernación del Tolima y el Comité Intergremial del Tolima ante las directivas de la aerolínea, según información entregada por representantes de estos organismos. El vuelo de la tarde en sentido Bogotá-Ibagué se moverá de las 2:25 p. m. a las 5:15 p. m., mientras que la ruta de regreso, Ibagué-Bogotá, cambiará de las 4:15 p. m. a las 6:55 p. m.

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Este ajuste en los itinerarios responde a una solicitud que venían presentando empresarios, inversionistas, turistas y diferentes grupos de la sociedad, quienes manifestaron la necesidad de contar con horarios que permitieran un mejor aprovechamiento del tiempo en las ciudades de destino antes de regresar a sus lugares de origen. De acuerdo con el Comité Intergremial del Tolima, la nueva programación facilita los desplazamientos vinculados con reuniones, actividades institucionales, gestiones empresariales y turismo, ya que los viajeros podrán permanecer una mayor parte de la tarde tanto en Bogotá como en Ibagué.

Efraín Valencia, presidente del Comité Intergremial del Tolima, aseguró que “esta era una solicitud que veníamos recibiendo de empresarios, inversionistas y ciudadanos. No se trataba solamente de tener una frecuencia aérea, sino de contar con horarios que respondieran realmente a las necesidades de quienes viajan por trabajo, negocios, turismo o diferentes actividades”. Valencia también destacó que la gestión para alcanzar este resultado se realizó en conjunto con la gobernadora Adriana Magali Matiz ante Avianca, lo que demuestra la importancia de la coordinación entre el sector público y productivo para mejorar la conectividad y la competitividad en Tolima.

Por último, el Comité Intergremial señaló que la conectividad aérea sigue siendo un punto clave en la agenda regional, especialmente en lo que respecta al Aeropuerto Perales de Ibagué. La existencia de horarios adecuados para los vuelos no solo impacta a los viajeros de negocios, sino que también promueve el turismo y facilita el arribo de inversión al departamento. La modificación de estos horarios marca un avance en la búsqueda de mejores condiciones de desplazamiento y dinamiza el papel del Tolima como un destino estratégico en el panorama nacional.

¿Cuáles son los nuevos horarios de los vuelos de Avianca entre Bogotá e Ibagué?

De acuerdo con la información proporcionada por el Comité Intergremial del Tolima, a partir de la última semana de octubre de 2026 el vuelo de la tarde en sentido Bogotá-Ibagué pasará de las 2:25 p. m. a las 5:15 p. m., y la frecuencia Ibagué-Bogotá cambiará de las 4:15 p. m. a las 6:55 p. m., cumpliendo así las solicitudes de empresarios y viajeros frecuentes.

¿Por qué era necesario ajustar los horarios de los vuelos entre Bogotá e Ibagué?

Según declaraciones de Efraín Valencia, presidente del Comité Intergremial del Tolima, la modificación de los horarios era una petición recurrente de empresarios, inversionistas, turistas y la ciudadanía que buscaban itinerarios que facilitaran estancias más provechosas durante la tarde antes de retornar, permitiendo así un mejor desarrollo de reuniones, trámites, negocios y actividades institucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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