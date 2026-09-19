Por: El Espectador

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En las últimas 72 horas, el presidente Abelardo de la Espriella puso como centro de su agenda el acercamiento y la atención a los departamentos de la Costa Caribe, prestando especial atención a los temas de seguridad en ciudades estratégicas como Riohacha y Cartagena. Estas reuniones, que contaron con la participación de su gabinete, resultaron en compromisos clave que su equipo deberá ejecutar de inmediato.

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El primer destino de la gira fue Riohacha, capital del departamento de La Guajira, región destacada por el Gobierno como prioritaria debido a la constante presencia de estructuras armadas ilegales que dominan rutas del narcotráfico en la zona. Cabe recordar que fue precisamente desde esa ciudad que el presidente De la Espriella anunció recientemente la neutralización de Naín Pérez, alias Bendito Menor, líder de una facción de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El anuncio, citado en El Espectador, puso en relieve la complejidad y la urgencia de intervenir en el departamento.

De acuerdo con declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara, en Riohacha se discutió a profundidad la grave situación que vive el departamento por cuenta de los grupos criminales que operan en la frontera. El funcionario explicó que se dará prioridad a aumentar la presencia militar, una medida confirmada previamente por el presidente De la Espriella. Lara también señaló la preocupación del Gobierno por la instrumentalización de comunidades indígenas, específicamente sectores Wayúu, por parte de grupos como los Pachenkas, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ante este panorama, se decidió fortalecer la protección de los principales ejes viales y se anunció que la Policía y las Fuerzas Militares coordinarán una estrategia de seguridad más focalizada para el departamento.

El recorrido del Gobierno continuó en Cartagena, donde el foco estuvo puesto en la situación de orden público al sur del departamento de Bolívar. Con la presencia de alcaldes y el gobernador, Yamil Arana, se definió una estrategia integral para atacar economías ilegales que giran principalmente en torno al oro, las cuales movilizan más de 4 billones de pesos colombianos, según balance del ministro Lara. Entre las acciones concretas, destacan la construcción de estaciones de Policía, sistemas antidrones y cámaras de vigilancia, modelos que se prevé replicar en municipios del sur de Bolívar, como el caso reciente de Aguachica, en Cesar. El trabajo articulado de los ministerios del Interior y de Defensa será clave para la aplicación inmediata de estas medidas, reflejando la intención del Gobierno de responder de manera directa a las necesidades de seguridad de la región.

¿Cuáles son las acciones prioritarias del Gobierno de Abelardo de la Espriella en la Costa Caribe?

Las prioridades del Gobierno en la Costa Caribe, de acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, incluyen reforzar la presencia militar en La Guajira, coordinar operativos de seguridad junto a la Policía y las Fuerzas Militares, combatir la instrumentalización de comunidades indígenas por parte de grupos armados ilegales y proteger los ejes viales clave. Asimismo, en Bolívar se busca atacar economías ilícitas con estrategias como la construcción de estaciones de Policía y el uso de tecnología para vigilancia y control.

¿Qué grupos armados son mencionados como amenazas principales en La Guajira y Bolívar?

Según información del Gobierno y el balance presentado por el ministro Lara, los grupos armados que representan una amenaza directa en La Guajira incluyen las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), los Pachenkas, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos buscan mantener el control de rutas del narcotráfico y buscarían manipular a comunidades indígenas, agravando la situación de seguridad de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.