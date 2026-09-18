Cartagena ya tiene programación oficial para sus Fiestas de Independencia de 2026, una agenda que tendrá actividades desde octubre y que concentrará buena parte de sus grandes eventos entre el primero y el 16 de noviembre.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Receta tradicional con maíz peto gana el Posta Challenge 2026 en Cartagena y destaca la gastronomía local)

La Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) presentaron la programación, que incluye preludios, desfiles, actividades culturales, eventos relacionados con el Reinado Popular y una nómina de artistas nacionales e internacionales.

Entre los nombres más destacados aparecen Juan Luis Guerra, Nicky Jam, Ryan Castro, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Beéle y Jessi Uribe, quienes estarán en los conciertos programados para el 13 y 14 de noviembre.

Lee También

Juan Luis Guerra, Nicky Jam y Ryan Castro estarán en Cartagena

Uno de los principales atractivos de las Fiestas de Independencia será la programación musical de los días 13 y 14 de noviembre.

El viernes 13 de noviembre, el artista central será Juan Luis Guerra. El dominicano compartirá escenario con Dj Dever, Criss y Ronny, Héctor Nazza, Zaider, Rafa Pérez, Grupo Niche y Beéle.

La programación continuará el sábado 14 de noviembre con una amplia nómina de artistas. Ese día están anunciados Jader Tremendo, GiBlack, Mr Black, Koffe el Kafetero, Luister la Voz, Hamilton, Jessi Uribe, Elder Dayán, Ryan Castro, Nicky Jam y Silvestre Dangond.

Ese mismo sábado también está programado Salsa a la Plaza, en la Plaza de la Aduana.

La programación musical convierte ese fin de semana en uno de los puntos centrales de las celebraciones, aunque las Fiestas de Independencia tendrán actividades durante varias semanas.

La Alcaldía indicó que la agenda busca combinar los grandes eventos con actividades tradicionales y comunitarias en las diferentes localidades de Cartagena, además de la zona corregimental e insular.

¿Cuándo son las Fiestas de Independencia de Cartagena 2026?

Las actividades comenzarán desde octubre con los preludios locales y otros eventos previos a la celebración central de noviembre.

La programación inicia el viernes 2 de octubre, con el Preludio de la Localidad 1, en Canapote, que contará con Son Cartagena, Mr. Black, Karen Lizarazo y David Pabón.

El 9 de octubre será el turno de la Localidad 2, en El Pozón, con Soneros de Gámero, Nelson Velásquez, Farid Ortiz y Criss y Ronny.

El 16 de octubre, la programación llegará a Blas de Lezo con el Preludio de la Localidad 3, que tendrá a Son Caribe, GiBlack, Rafa Pérez, Charlie Cardona y Jader Tremendo.

Entre los eventos tradicionales también aparecen la Noche de Candela y Jolgorio de Tambores, el 23 de octubre; la Noche de Tradición Festiva y Traje Artesanal, el 30 de octubre; y Ángeles Somos, el 1 de noviembre.

El calendario continuará con actividades culturales, desfiles y eventos relacionados con el Reinado Popular de la Independencia.

Gran Desfile de Independencia será el 12 de noviembre

Uno de los eventos centrales será el Gran Desfile de Independencia, programado para el jueves 12 de noviembre, entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m., por la Avenida Santander.

Según la Alcaldía, el desfile reunirá alrededor de 10.000 artistas en escena, entre agrupaciones locales, comparsas y actores festivos.

La programación contempla 45 grupos de danza, 40 comparsas y 48 actores festivos vinculados mediante la convocatoria de estímulos ‘La Fiesta que Nos Une’. A ellos se sumarían cerca de 40 comparsas invitadas y acreditadas a través de ‘Únete a la Fiesta 2026’.

El calendario oficial también incluye el Desfile de la Diversidad, el Desfile en Honor a los Héroes y diferentes actividades vinculadas con los reinados.

El 11 de noviembre, fecha central de la celebración de la Independencia de Cartagena, están programadas la sesión solemne del Concejo Distrital, la ofrenda floral en el Camellón de los Mártires y la Plaza de la Trinidad y la elección y coronación del Reinado Juvenil Insular.

Después de los conciertos del 13 y 14 de noviembre, las celebraciones continuarán el domingo 15 de noviembre con el Cabildo de Getsemaní y la velada de elección y coronación del Reinado Popular, que tendrá como artistas a Luismy Yanes y Bazurto All Star.

Finalmente, el lunes 16 de noviembre se realizará la elección y coronación del Reinado Intercorregimental.

La programación presentada por la Alcaldía contempla así más de un mes de actividades, desde los primeros preludios de octubre hasta el cierre de las celebraciones a mediados de noviembre.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.