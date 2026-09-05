Por: El Espectador

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Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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El Posta Challenge 2026 en Cartagena ya definió a su ganador, según información de El Espectador. En esta edición, la tradición y el sabor local ocuparon el centro de la escena gastronómica, con especial protagonismo para una receta tradicional que resalta por su preparación detallada y el equilibrio entre ingredientes frescos y técnicas culinarias artesanales. La preparación inicia con el maíz peto, que se remoja desde la noche anterior, una práctica típica que ablanda el grano y permite obtener una mejor textura. Posteriormente, este maíz se cocina en olla a presión durante aproximadamente 35 minutos. Este paso es fundamental para ablandar por completo el maíz y facilitar su posterior molienda.

Una vez cocido el maíz, el siguiente paso consiste en llevarlo al molino. Aquí, el objetivo es obtener una molienda fina, lo que resulta en una masa suave y homogénea. Este detalle garantiza que la textura al final de la preparación sea agradable al paladar, sin grumos ni durezas. Sobre esta masa, se incorpora azúcar y un poco de sal, mezclando y amasando con dedicación hasta integrar todos los ingredientes y lograr una consistencia uniforme. A partir de la masa resultante, se forman pequeñas bolitas, procurando que todas sean del mismo tamaño para asegurar una cocción pareja durante la etapa de fritura.

En cada bolita, se ahueca el centro para formar una especie de canastica. Este espacio se rellena con bocadillo amasado –un dulce típico colombiano elaborado a base de guayaba– y queso rallado. Este relleno aporta un contraste de sabores dulces y salados, característico de las recetas tradicionales del Caribe colombiano. Luego, se cierra cuidadosamente cada bolita y se les da forma de arepa, procurando que el relleno quede bien sellado en el interior.

El último paso de la preparación consiste en sumergir las piezas en aceite caliente para freírlas profundamente hasta que queden bien doradas por ambos lados. Al finalizar, se retiran las arepas y se dejan escurrir sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Según El Espectador, el resultado es una preparación dorada, crujiente por fuera y con un relleno de sabor inigualable en su interior, ideal para disfrutar en reuniones familiares o encuentros con amigos.

¿Cómo se prepara el maíz peto para recetas tradicionales?

El maíz peto se debe remojar la noche anterior para facilitar su cocción y lograr que el grano se ablande por completo. Posteriormente, se cocina en una olla a presión durante unos 35 minutos, según los pasos descritos por El Espectador. Así se obtiene la textura perfecta para moler y formar la base de la masa en varias recetas tradicionales.

¿Cuáles son los ingredientes clave de la receta ganadora del Posta Challenge 2026 en Cartagena?

La receta ganadora se destaca por el uso de maíz peto, azúcar, sal, bocadillo amasado y queso rallado, de acuerdo con El Espectador. Estos ingredientes se combinan para crear una masa suave y homogénea, que luego se rellena y termina en una fritura profunda, resaltando la fusión de sabores típicos de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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