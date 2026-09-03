Por: El Espectador

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El arte de la repostería siempre invita a explorar sabores y texturas que sorprenden el paladar. En este sentido, la receta de galletas rellenas de crema de pistacho destaca por su combinación de tradición y creatividad en el uso de uno de los frutos secos más apreciados. El proceso inicia con la elaboración del relleno: sobre una hoja de papel parafinado, se extiende una capa de crema de pistacho hasta formar un disco, el cual se lleva al congelador hasta lograr que quede suficientemente firme. Una vez que alcanza la textura deseada, se corta en pequeños cuadros que serán el corazón del postre; este paso garantiza que cada galleta tenga un centro cremoso y lleno de sabor.

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Paralelamente, la base de la galleta se prepara en un bowl al integrar la mezcla lista para galletas con mantequilla a temperatura ambiente. La recomendación es hacerlo con las manos, buscando obtener una masa perfectamente homogénea. Posteriormente, se incorpora un huevo y la mitad de los pistachos picados, lo que le da al postre una textura característica y un sabor intenso. Si se desea, los amantes del chocolate pueden agregar chips de chocolate para un extra de dulzura en cada mordida.

El momento clave llega cuando, con ayuda de una cuchara para helado, se toma una porción de masa y se coloca uno de los cuadros de crema de pistacho congelada en el centro. Es fundamental cerrar bien la masa, formando bolitas compactas. Antes de hornearlas, se decoran con el resto de los pistachos picados y algunos trozos de chocolate adicionales para lograr una presentación tentadora. Estas bolitas se llevan al congelador durante 20 minutos mientras se precalienta el horno a 180 grados Celsius.

Finalmente, se hornean entre 20 y 25 minutos, hasta que los bordes adquieran un dorado ligero. Después del horneado, es imprescindible dejar enfriar las galletas sobre una rejilla para conseguir la textura ideal. Al momento de servir, se recomienda la adición de una pizca de sal marina y un toque de crema de pistacho extra sobre cada una, realzando el contraste de sabores. Esta receta resulta perfecta para quienes disfrutan innovar en la cocina y buscan deleitar a sus invitados con un postre artesanal y refinado.

¿Cómo se prepara la crema de pistacho para rellenar galletas?

La crema de pistacho para rellenar galletas, según las instrucciones proporcionadas en el artículo de El Espectador, debe extenderse sobre una hoja de papel parafinado formando un disco. Luego se congela hasta que esté firme y se corta en pequeños cuadros, los cuales se colocan en el interior de cada bola de masa para galletas antes de hornear. Esta técnica asegura que el centro de la galleta tenga una textura cremosa y un sabor concentrado a pistacho.

¿Por qué es importante enfriar la masa antes de hornear las galletas de pistacho?

Enfriar la masa antes del horneado, tal como recomienda la receta, permite que las galletas mantengan mejor su forma al hornearse y que el relleno de crema de pistacho no se derrita antes de tiempo. Esto ayuda a lograr una textura ideal, evitando que la masa se expanda demasiado en el horno y garantizando que cada galleta conserve su centro cremoso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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