Por: El Espectador

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El pasado 10 de agosto, un fuerte terremoto en el departamento del Chocó sacudió también al Eje Cafetero, dejando a muchas familias en situación de alta vulnerabilidad. Frente a esta emergencia, la cocina colombiana, conocida por su capacidad de resiliencia y solidaridad, ideó una respuesta única: un grupo de cocineros de diferentes regiones del país se unió para crear el proyecto “Un techo para el Eje Cafetero”. El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos que serán entregados directamente a Techo Colombia, una organización sin ánimo de lucro que, junto a voluntarios, construye viviendas de madera para dar una respuesta rápida y digna al déficit habitacional.

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Valentino Galán, propietario del restaurante Débora, y María Jaramillo, directora de Techo Colombia, expresaron a Gastronomía y Recetas de El Espectador cómo surgió y se ha desarrollado esta idea. Para Galán, la respuesta fue inmediata y profundamente personal, ya que su familia reside en el Eje Cafetero. Destacó cómo los cocineros decidieron aportar desde sus conocimientos y redes, sumando a colegas como Diego Panesso, Alejandro Ramírez, Camilo Currea y Julián Molano. Todos aportarán un plato diferente a una cena colectiva en Bogotá, programada para el jueves 3 de septiembre en el restaurante Débora, de 6:30 p. m. a 10:00 p. m.

La mecánica es sencilla: quien desee participar podrá hacer una donación mínima de 250.000 pesos, montos que serán entregados directamente a Techo Colombia. El aporte garantiza un cupo en una experiencia gastronómica de siete tiempos, con platos como estofado de res, pandebono, texturas de maíz, postres basados en tradicionales onces bogotanas y diversas creaciones de chefs invitados. Todo lo recaudado se usará en proyectos de reconstrucción en las zonas afectadas.

María Jaramillo explicó que, ante la emergencia, Techo Colombia activó equipos en territorio para identificar las familias y comunidades más afectadas, y coordinar esfuerzos con autoridades locales. Subrayó que una vivienda de emergencia no sustituye un hogar definitivo, sino que brinda un espacio seguro en pocos días mientras avanza el proceso de reconstrucción. Resalta que cada donación suma a un esfuerzo colectivo y que la solidaridad debe mantenerse más allá de la atención mediática inicial, ya que las familias aún enfrentan desafíos mucho después del desastre.

Galán invitó a quienes no conocen Débora a participar no solo por la propuesta culinaria, sino por el significado que esta noche tiene para quienes buscan reconstruir su vida. La solidaridad, desde la mesa, puede transformar realidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la donación para participar en la cena solidaria del Eje Cafetero?

Para ser parte de la cena solidaria en el restaurante Débora, los interesados deben hacer una donación mínima de 250.000 pesos. El pago va directamente a Techo Colombia y al presentar el comprobante se obtiene acceso a un menú degustación de siete tiempos preparado por varios chefs invitados. Todo lo recaudado será destinado íntegramente a la reconstrucción de viviendas en las localidades más afectadas por el terremoto en el Eje Cafetero.

¿Qué es una ‘vivienda de emergencia’ según Techo Colombia?

De acuerdo con lo explicado por la directora de Techo Colombia, María Jaramillo, una vivienda de emergencia es una solución habitacional segura y digna construida en pocos días. No busca reemplazar una vivienda definitiva, sino ofrecer a una familia un espacio protegido mientras avanza el proceso de reconstrucción posterior a una catástrofe, como lo fue el reciente terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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