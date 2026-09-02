Por: El Espectador

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En una confirmación oficial emitida por la oficina de prensa del Vaticano en la mañana de este miércoles, se informó sobre una conversación telefónica entre el papa León XIV y Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. El comunicado destacó que este diálogo directo se centró en las crisis recientes que ha enfrentado el país. De acuerdo con el mensaje emitido por la representación del sumo pontífice, “esta tarde ha tenido lugar una conversación telefónica entre el papa León XIV y su excelencia, sr. Abelardo de la Espriella”, lo que evidencia la atención y el interés internacional por la situación en Colombia.

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En el transcurso de la llamada, el papa León XIV reiteró de manera enfática su solidaridad con todas las personas afectadas por el reciente sismo ocurrido en Colombia. El comunicado señala que el sumo pontífice hizo extensivas sus palabras de apoyo a las víctimas directas del desastre natural, a quienes resultaron heridas, a los equipos de rescate comprometidos con las labores humanitarias y al personal que atiende la emergencia. Esta expresión de respaldo se convierte en un gesto simbólico importante para Colombia en momentos de incertidumbre y dolor, reflejando el apoyo moral del liderazgo de la iglesia católica.

Cabe resaltar que esta fue la primera llamada directa entre Abelardo de la Espriella, como jefe de Estado colombiano, y el papa León XIV, hecho que ocurre apenas un mes después de la posesión del mandatario. No obstante, según la información suministrada, León XIV ya había felicitado previamente a De la Espriella por su victoria electoral el pasado 21 de junio, aunque esos saludos no incluyeron una conversación personal hasta ahora.

De este modo, la conversación marca un momento relevante tanto a nivel diplomático como en términos de apoyo espiritual, en un contexto donde Colombia atraviesa dificultades ocasionadas por un movimiento telúrico y otras crisis recientes. Estas comunicaciones, de acuerdo con el comunicado del Vaticano, se enmarcan dentro de la tradición de cercanía que la iglesia católica ha sostenido históricamente con los pueblos que enfrentan adversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué hablaron el presidente Abelardo de la Espriella y el papa León XIV en su llamada?

De acuerdo con el comunicado oficial de la oficina del Vaticano, la conversación telefónica entre el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y el papa León XIV giró en torno a las crisis recientes que atraviesa Colombia, especialmente el sismo que afectó al país. El sumo pontífice expresó su solidaridad con las víctimas, los heridos y los equipos de rescate involucrados en la emergencia.

¿Por qué fue significativa la llamada entre el presidente de Colombia y el papa León XIV?

La relevancia de esta llamada radica en que fue la primera comunicación directa entre Abelardo de la Espriella como jefe de Estado colombiano y el papa León XIV, tan solo un mes después de la llegada al poder del mandatario. Además, representó un apoyo simbólico y moral de la iglesia católica hacia Colombia en medio de una crisis, subrayando la importancia de los lazos diplomáticos y espirituales en situaciones de emergencia nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.