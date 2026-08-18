Un video que se volvió viral después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto llamó especialmente la atención en Quimbaya, Quindío. Se trata de una estatua de Jesucristo ubicada en la iglesia Jesús, María y José, cuyos brazos quedaron hacia abajo luego del fuerte movimiento telúrico.

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El video provocó todo tipo de comentarios en redes sociales, al punto de que algunas personas llegaron a preguntarse si se trataba de una imagen creada o modificada con inteligencia artificial.

Sin embargo, el alcalde de Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez, confirmó que la escena es real y que la estructura religiosa sufrió afectaciones durante el terremoto, según recogió Semana.

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De acuerdo con el mandatario, los brazos de la figura fueron cayendo a medida que avanzaba el movimiento ocurrido el 10 de agosto. La particular escena quedó registrada después de la emergencia y rápidamente comenzó a circular entre habitantes del municipio y usuarios de redes sociales.

CUANDO LA TIERRA TEMBLÓ, EL CRISTO DE QUIMBAYA PARECIÓ BAJAR SUS BRAZOS PARA ABRAZAR A TODO UN PUEBLO Mientras la tierra temblaba y el miedo se apoderaba de miles de familias, una imagen registrada en Quimbaya comenzó a tocar el corazón de quienes hoy buscan fuerzas para… pic.twitter.com/KLSGFaBX35 — Pereira En Vivo (@pereiraenvivo) August 16, 2026

Iglesia de Quimbaya también sufrió daños por el terremoto

La estatua no fue el único elemento afectado. La iglesia Jesús, María y José, ubicada en un punto central de Quimbaya, también presentó daños que ahora son objeto de una evaluación técnica para establecer qué tan comprometida quedó la edificación.

El terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó, provocó afectaciones en diferentes departamentos del país. El balance nacional conocido este 18 de agosto contabiliza daños en 15 departamentos y 472 municipios, con más de 292.000 personas afectadas.

En Quimbaya, las autoridades mantienen especial atención sobre la infraestructura de la iglesia debido a sus características y a los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Quimbaya había recibido un importante reconocimiento religioso

La situación adquiere una dimensión especial para la comunidad porque la iglesia Jesús, María y José tiene un importante significado religioso para el municipio. La edificación recibió este año el reconocimiento como basílica menor, por lo que cualquier decisión relacionada con su estructura deberá tener en cuenta también su valor para los habitantes.

Mientras avanzan las revisiones de los expertos, la imagen de Jesucristo con los brazos abajo se convirtió en una de las escenas más llamativas que dejó el terremoto en el Eje Cafetero.

Aunque la fotografía provocó interpretaciones de todo tipo en redes sociales, las autoridades locales fueron enfáticas en señalar que no se trata de inteligencia artificial: la estatua efectivamente quedó en esa posición después del movimiento telúrico.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.