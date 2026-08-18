La historia de Luana y su mamá, María Janeth, se convirtió en uno de los testimonios de supervivencia que dejó el terremoto que sacudió a Colombia. Ambas quedaron atrapadas bajo los escombros de la vivienda donde residían en el barrio Providencia de Pereira, pero lograron salir con vida gracias a la fuerza que reunió la mujer para apartar parte de la estructura que había caído sobre ellas.

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Luana, cuyo nombre es María Paula, tiene 22 años y todavía intenta entender cómo logró sobrevivir junto a su madre después del colapso de parte de la vivienda. Las dos intentaron salir cuando comenzó el fuerte movimiento, pero apenas alcanzaron a llegar hasta la puerta antes de que la estructura se viniera abajo.

De acuerdo con Noticias Caracol, la joven quedó atrapada entre el concreto y otros elementos de la casa, mientras que su mamá consiguió reunir fuerzas para remover los escombros que tenían encima. Así lograron volver a ver la luz y pedir ayuda, aunque las lesiones que sufrieron marcaron el inicio de una nueva y difícil etapa para ambas.

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El terremoto las sorprendió dentro de su casa

María Janeth tenía una cita médica programada para las 7:20 de la mañana el día del terremoto, pero decidió cancelarla. Por eso permanecía en la vivienda junto a su hija cuando comenzó el movimiento.

En medio del miedo, las dos se abrazaron inicialmente, esperando que todo terminara. Sin embargo, Luana advirtió que el techo podía caer y tomó a su mamá de la mano para intentar salir. Alcanzaron a llegar cerca de la puerta, pero la estructura terminó colapsando sobre ellas.

Tras quedar atrapadas, María Janeth logró retirar parte de los materiales que bloqueaban la salida. Cuando consiguieron salir, la joven presentaba una lesión en el rostro y también tenía una fractura que le impedía caminar con normalidad.

Su mamá buscó desesperadamente ayuda y, después de varios intentos, unos vecinos lograron trasladar a Luana a un centro asistencial. Allí recibió atención de urgencia y posteriormente fue intervenida por las lesiones que sufrió durante el terremoto.

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Luana necesitó una nueva intervención después del rescate

Las consecuencias de lo ocurrido no terminaron con el rescate. La lesión en el rostro de Luana presentó complicaciones y tuvo que ser sometida posteriormente a una cirugía reconstructiva.

El procedimiento fue practicado por el médico Ricardo Pacheco, quien, según contó la familia a Noticias Caracol, conoció la situación de la joven y ofreció atenderla de manera gratuita. La intervención permitió tratar las complicaciones que presentó en la zona afectada.

Mientras tanto, María Janeth también sufrió lesiones durante el colapso de la vivienda. Aunque en medio de la emergencia se concentró en ayudar a su hija, con el paso de las horas comenzó a sentir fuertes dolores por las afectaciones que dejó la caída de la estructura.

Perdieron su casa y todavía buscan a uno de sus gatos

Antes del terremoto, Luana y su mamá vivían en una casa arrendada del barrio Providencia junto a cinco gatos. La vivienda quedó destruida y las dos perdieron buena parte de sus pertenencias.

Ahora permanecen en la vivienda del padre y la madrastra de Luana, junto a cuatro de sus mascotas. Sin embargo, todavía buscan al quinto gato, el más pequeño, que no han logrado recuperar después de la emergencia.

Además de enfrentar las consecuencias físicas y la pérdida de su hogar, ambas aseguran que siguen afectadas por el miedo después de quedar atrapadas bajo los escombros. Luana debe continuar su recuperación, mientras su mamá intenta recuperar algunas de las cosas que quedaron en el sector y encontrar una alternativa para reconstruir su vida.

Pese a todo lo que perdieron, la joven considera que la tragedia también acercó nuevamente a su familia. Para Luana, sobrevivir junto a su mamá y recibir el apoyo de personas cercanas se convirtió en una razón para seguir adelante después de una experiencia que cambió sus vidas por completo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.