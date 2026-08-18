Por: El Espectador

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La mañana de ese lunes, el museo permanecía cerrado y solo dos personas se encontraban en su interior: Érika Gaspar, encargada de servicios generales, quien estaba en el sótano, y don Omar Bermúdez, vigilante del lugar. De repente, un temblor comenzó a sacudir con fuerza las paredes del edificio. Desde el sótano, Érika sentía el estruendo del piso y percibía cómo, poco a poco, los ladrillos y la estructura iban cediendo, derrumbándose encima de ella, aunque el sótano le ofrecía cierta protección. Afuera, el barrio colapsó. La devastación fue inmediata: viviendas y construcciones cayeron, dejando a muchos habitantes atrapados bajo los escombros. Los datos disponibles señalan que, solo en Pereira, cerca de 11.600 hogares fueron destruidos y unas 66 edificaciones colapsaron por completo.

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El museo está emplazado junto a una de las avenidas que más tráfico recibe en la ciudad. Esta zona se asienta sobre el Sistema de Fallas Romeral, en el que confluyen estructuras locales de gran relevancia como las fallas de Santa Rosa, Río Otún y Silvia-Pijao. De acuerdo con la información recopilada, el impacto del sismo fue especialmente grave por esta ubicación geológica, que multiplica los riesgos de movimientos telúricos y explica el nivel de destrucción observado tanto en el barrio circundante como en el propio museo.

La construcción del museo se compone de tres cuerpos: el teatro, el edificio central —donde están las salas de exposición y oficinas— y el ala occidental, que alberga la pinacoteca, la biblioteca y la cafetería. A pesar de la severidad del temblor, el teatro y el edificio central conservaron partes de su estructura básica, como columnas y vigas, lo que fue determinante para que no fueran borrados por completo. La situación fue más peligrosa en el ala occidental, que sufrió el mayor daño debido al hundimiento del terreno; allí aún permanece la colección permanente del museo, sin que se haya podido recuperar.

Al cesar el movimiento, Érika logró salir del sótano para encontrarse con una nube de polvo que opa-caba la sala principal. Según Alejandro Garcés, curador del museo, el desconcierto y el dolor fueron in-mensos en las primeras horas. Mientras tanto, el barrio de don Omar también fue afectado, aunque su casa resistió. Ante la emergencia y el temor a una avalancha, don Omar ofreció refugio a sus vecinos, demostrando solidaridad en medio del caos y la confusión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Sistema de Fallas Romeral aumenta el riesgo de terremotos en Pereira?

El Sistema de Fallas Romeral es una red de fracturas geológicas bajo la ciudad, que incluye fallas locales como Santa Rosa, Río Otún y Silvia-Pijao. La presencia de estas estructuras incrementa la vulnerabilidad de Pereira ante sismos, ya que cualquier movimiento aquí se transmite con mayor fuerza, provocando daños severos en edificios y barrios, como ocurrió en el caso del museo.

¿Qué zonas del museo sufrieron mayor daño durante el sismo en Pereira?

El daño más significativo dentro del museo se presentó en el ala occidental, donde el hundimiento del terreno afectó gravemente la estructura y dejó atrapada la colección permanente. Sin embargo, tanto el teatro como el edificio central lograron mantenerse en pie parcialmente, aunque solo resistieron las columnas y vigas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.